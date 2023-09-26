هجوم روسي على موانئ وصوامع الحبوب… وأوكرانيا تعلن إسقاط 26 مسيّرة إيرانية

لندن ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: قال مسؤولون أوكرانيون، أمس الثلاثاء، إن روسيا قصفت بنية تحتية للموانئ وصوامع للحبوب في أوكرانيا في هجوم بطائرات مسيّرة خلال الليل على منفذ إسماعيل لتصدير الحبوب.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وتضم المنطقة ميناءي إسماعيل وريني على نهر الدانوب، إن الهجوم أسفر عن إلحاق أَضرار في مبنى لنقطة تفتيش وبمنشآت للتخزين وما يزيد عن 30 شاحنة وسيارة فضلا عن إصابة شخصين.

وذكر الجيش الأوكراني أنه تم تعليق العمليات في نقطة تفتيش دولية وتجري إعادة توجيه السيارات بشكل مؤقت.

وقال رئيس بلدية كريفي ريه في جنوب أوكرانيا إن هجوماً صاروخياً روسيا ألحق أضرارا بمنشأة محلية في المنطقة. وذكر حاكم منطقة تشيركاسي أن منشآة بنية تحتية لم يحددها قُصفت هناك.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى جراء هجمات هي الأحدث بين هجمات عديدة نفذتها روسيا منذ بدأت الغزو الشامل على أوكرانيا قبل 19 شهرا.

وقال حاكم منطقة كورسك الروسية إن الكهرباء انقطعت عن حوالى سبع تجمعات سكنية في المنطقة جراء أحدث هجوم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك في حوالى الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش).

وفي سياق آخر، توعد الكرملين، أمس الثلاثاء، بأن دبابات أبرامز الأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف “ستحترق”. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: “كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر هذه العملية العسكرية الخاصة، ونتيجتها”.

وفي الأثناء، ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

وظهر سوكولوف بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ولفت بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية ولا يذكر اسم المسؤول، إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.