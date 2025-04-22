هجوم روسي كبير بالمسيّرات على أوديسا بأوكرانيا

كييف: قال مسؤولان محليان إن القوات الروسية شنّت هجوما واسع النطاق بالطائرات المسيّرة، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، على مناطق سكنية في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالعديد من الشقق السكنية.

وكتب رئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف على تطبيق تيليغرام للمراسلة “استهدف العدو منطقة سكنية في حي مكتظ بالسكان في أوديسا”.

ونشر صورا لحريق خارج عن السيطرة ومبان سكنية نوافذها محطمة وواجهاتها متضررة.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن الهجوم ألحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية المدنية ومؤسسة تعليمية وسيارات.

وأضاف كيبر أن فرق الطوارئ توجهت إلى المناطق المتضررة.

ومدينة أوديسا، بموانئها الثلاثة، هدف متكرر للهجمات الروسية خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

(رويترز)