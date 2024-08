هجوم زولنغن بألمانيا: الشرطة تعلن توقيف شاب في الـ15- (فيديو)

برلين: أعلنت الشرطة الألمانية السبت توقيف شخص في الـ 15 من عمر في إطار التحقيق في الهجوم المميت بسكين الذي وقع مساء الجمعة في مدينة زولينغن غربي ألمانيا.

وقالت شرطة دوسلدورف (غرب) إنها تتحقق مما إذا كان للشخص المعتقل “صلة بالجريمة”.

كما أعلنت الشرطة عن عثورها على سلاح يشتبه في أنه قد تم استخدامه في هجمات الطعن القاتلة التي وقعت ليلة أمس في سلة مهملات بوسط البلدة ، حسبما أفاد المحققون اليوم السبت.

German police have released a description of the suspect in Solingen, who stabbed eight people—three fatally—at the Festival of Diversity. pic.twitter.com/bLzzwwu5I3

