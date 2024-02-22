هجوم صاروخي على سفينة قبالة السواحل اليمنية يتسبب بنشوب حريق على متنها

دبي: أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان الخميس، بأن هجوماً صاروخياً استهدف سفينة شحن تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها.

وقالت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات البحرية الملكية إن “سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها”، مشيرة إلى أن “قوات التحالف تستجيب” للحادثة.

من جهتها، أشارت وكالة “أمبري” للأمن البحري إلى أنها تلقت بلاغاً عن “تعرّض سفينة شحن عامة مملوكة من بريطانيا وترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بصاروخين على بعد نحو 63 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن”.

ولفتت “أمبري” إلى أن السفينة “يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلاند، في اتجاه البحر الأحمر”.

ولم تتبنّ أي جهة على الفور هذا الهجوم الذي يأتي بعد سلسلة ضربات شنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر.

ومنذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، تنفّذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

في محاولة ردعهم، شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 كانون الثاني/ يناير. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان آخرها الأحد.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

(أ ف ب)