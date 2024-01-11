سياسة | عربي | سوريا

هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الحسكة السورية

منذ ساعة واحدة

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تل أبيض: تعرضت قاعدة تنتشر فيها القوات الأمريكية بمنطقة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لهجوم صاروخي الخميس.
وأوضحت مصادر محلية، أن الهجوم نفذته مجموعات مدعومة إيرانيا.
ولم تكشف السلطات الأمريكية فورا عما إذا كان الهجوم قد خلف خسائر بشرية أو مادية في القاعدة.
ومنذ مطلع العام الجاري، تتعرض القواعد التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة التنف (جنوب شرق) وناحية المالكية والشدادي بالحسكة لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ وأسلحة أرض ـ أرض.
وتهاجم المجموعات المدعومة من إيران، القواعد الأمريكية المتمركزة في الضفة الشرقية لنهر الفرات بالصواريخ والمسيرات المسلحة.

(الأناضول)

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