سوريا.. هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية ومجموعات موالية لإيران

تل أبيض: تبادلت مجموعات تدعمها إيران مع القوات الأمريكية المتمركزة شمال شرقي سوريا، تنفيذ هجمات ضد الآخر.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعات موالية لإيران نفذت هجوما صاروخيا على حقل كونيكو للغاز في دير الزور، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعدة، بينما لم ترد أي معلومات عما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر.

بدورها، قصفت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نقاطا عسكرية تابعة للمجموعات المدعومة من إيران شرق محافظة دير الزور ومحيط بلدة خشام.

وتقع في الفترة الأخيرة هجمات بطائرات انتحارية مسيرة مجهولة المصدر وأسلحة أرض ـ أرض على القواعد التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي بمنطقة التنف وناحية المالكية القريبة من الحدود العراقية ومنطقة الشدادي في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وتهاجم المجموعات المدعومة من إيران أحيانا القواعد الأمريكية على الضفة الشرقية لنهر الفرات بالصواريخ والطائرات المسيرة العادية والمسلحة.

(الأناضول)