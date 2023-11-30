هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في سوريا لأول مرة منذ بدء الهدنة في غزة

واشنطن: ذكرت شبكة “سي إن إن” أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” المتمركزة في نهر الفرات في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي، الأربعاء.

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

ولم يشر المسؤول إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وهجوم الأربعاء هو الأول منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي تم خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتعرضت القوات الأمريكية لما لا يقل عن 74 هجوما منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

(د ب أ)