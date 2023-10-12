هجوم على الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار بعد استضافتها أفيخاي أدرعي على قناة “العربية”- (فيديو وتغريدات)

بيروت- “القدس العربي”: لم تمر استضافة الإعلامية اللبنانية في قناة “العربية” ليال الإختيار للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مرور الكرام في لبنان، إذ وجّه إليها إعلاميون وناشطون انتقادات واسعة على هذا التواصل في ظل ما تتعرّض له غزة والشعب الفلسطيني من اعتداءات همجية وقتل وتدمير.

وفور انتشار فيديو للمقابلة التي رحّبت ليال في مستهلها بالناطق باسم قوات الاحتلال ونادته “أستاذ أفيخاي”، تلقت الإعلامية اللبنانية التي بدأت مسيرتها في قناة OTV ثم LBCI فالحرة تهجمات كثيرة من قبل ناشطين موالين لحزب الله، ووصل الأمر ببعضهم حد اتهامها بـ “المتصهينة” وتسميتها “ليال أدرعي”.

وأعلنت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الاسرائيلية “ان المحامي غسان المولى تقدم بوكالته عن بعض الإعلاميين المقاومين والأسرى المحررين: الإعلامي حسين مرتضى، الأسير المحرر الجريح علي حسين مصطفى، الأسير المحرر عباس عبد المنعم قبلان، الأسير المحرر أحمد طالب، الإعلامي والأسير المحرر شوقي مصطفى عواضة، الأسير المحرر يوسف علي ترمس، الإعلامي والأسير المحرر نبيه حسين عواضة ورفاقهم، بإخبار لدى المحكمة العسكرية ضد المتصهينة ليال الاختيار المدعية لصفة الإعلامية وذلك لإجرائها مقابلة صحفية على قناة “العبرية” مع القاتل الصهيوني افيخاي أدرعي”.

وحذّرت الهيئة “كل ذات صفة من التواصل مع العدو الصهيوني تحت أي ذريعة وعنوان كان، فكل تواصل هو شراكة في سفك الدم الفلسطيني المسال من أطفال ونساء وكهلة، ونحن كأسرى لن نترك باباً لحساب هؤلاء الخونة دون طرقه وبقوة”.

وفي هذا الإطار، استغربت مديرة الأخبار في قناة “الجديد” مريم البسام تصرف ليال وكتبت على منصة “إكس”: “أستاذ أدرعي!!! وبتجي بتنظّر علينا بالوطنية!!”، وقالت “هذا تواصل مع العدو استاذة اختيار. والله استحوا من الاطفال الشهداء عالقليلة، كيف إلكن قلب؟ ومع هيدا الكمخ اللي كل اخبارو غلط”.

استاذ ادرعي !!! وبتجي بتنظّر علينا بالوطنية !!

هذا تواصل مع العدو

“استاذه “اختيار

والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟

ومع هيدا الكمخ الي كل اخبارو غلط. https://t.co/mUj6MUVJog — مريم البسام (@MariamAlbassam) October 11, 2023

وسألت مايا الخوري “الاستاذ أفيخاي؟ العمى بعد في أوقح وأحقر من هيك؟”، ورأت “أن العمالة بطّلت بالمخفي صارت علناً ومباشرة عالتلفزيونات”، سائلة “القانون اللبناني ما بيمنع التواصل مع العدو؟”.

الاستاذ افيخاي؟ العمى بعد في اوقح واحقر من هيك؟ بطلت العمالة بالمخفي صارت علناً ومباشرة عالتلفزيونات!!

تفه @layal_alekhtiar

القانون اللبناني ما بيمنع التواصل مع العدو؟ @LebarmyOfficial@LebISF pic.twitter.com/Mtsy9e4WXi — Maya El khoury (@mayakhoury19) October 11, 2023

في المقابل، دافع عن ليال ناشطون آخرون، فسأل كريم “ما فهمت شو عملت شي ما عم ينعمل على كل المحطات؟ ولووو تاركين الدنيا قايمة قاعدة ولاحقين ليال؟”.

وغرّدت ميشلين الخوري “والاعلام اللبناني بيقول للمجرمين وناهبين أرزاق الناس ومهجرين شبابنا وشافطين جنى عمرنا ومدمرين لبنان: إستاذ ومعالي وسعادة”.

وسخر داني من التهجم على ليال، وقال “تواصل مع العدو فرض مرة؟ عمل صحافي هيدا. عنجد إنتو من وين بتفكرو؟ عازمتو هيي على فنجان قهوة وجايي يتعشى عندها؟ كاريش بيسلّم عليكم على اساس عم يحكو مع خالتي بس يتفاوضوا”، وختم “شريك بالوطن جاهل أخطر من ألأف عدو”.

وكتب يوسف الياس طنوس “بيسلّم عليكن الاستاذ المقاوم وكل يللي قابلوا هوكشتاين بلبنان وتركوه يسرح ويمرح. خففوا تخوين بيكون أفضل لأن لو صارتلكم فرصة هيدي المقابلة والسبق الصحفي ما كنتو رفضتوا”.

كذلك قالت لمى “غلطت ليال بأنه قالتله استاذ بس يمكن بالمقابلة أحرجته وهاجمته ما بعرف. بالنهاية الضيف تنقاية المحطة مش المذيعة ومش هيي يللي رسّمت الحدود مع اسرائيل بواسطة شخص صهيوني، تهاجمت أكتر منهم”.

اما ليال الاختيار فنشرت على حسابها بيان “هيئة الأسرى والمحررين” ضدها، وأرفقته بتعليق ساخر جاء فيه “بيان تحرير الجنوب”.

بيان تحرير الجنوب pic.twitter.com/GoWHyik7AJ — Layal Alekhtiar – ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) October 12, 2023

وقد تفاعل معها عدد من المتابعين وأعربوا عن تضامنهم معها. وكانت ليال انتقدت حزب الله الذي كما قالت “يتحضّر منذ سنوات لتحرير الأقصى”، سائلة “لماذا لم يعلن توحيد الجبهات وفتح جبهة الشمال حتى الساعة واكتفى برسالة صوتية عبر مزارع شبعا المحتلة؟”.