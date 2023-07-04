هجوم على باحث مغربي “برر حرق القرآن”.. مجلس علمي: “دناءة فكرية” وداعية يصفه بـ”المعتوه”- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: خلفت تصريحات أدلى بها الباحث في التاريخ، المعطي منجب، بخصوص حرق القرآن الكريم في السويد، موجة استنكار عارمة لدى الرأي العام المغربي وعدد من المؤسسات الدينية مثل المجلس العلمي لمدينتي الصخيرات وتمارة المجاورة للرباط العاصمة، إلى جانب شخصيات فكرية ودينية مثل الداعية المغربي الشيخ محمد الفيزازي، والمفكر إدريس الكنبوري، وغيرهم.

بدأت القصة عندما تداول الجميع ما صرح به المعطي منجب من كون إحراق المصحف الشريف الذي ارتكب في السويد أمرا “لا يستدعي التنديد”، كما أنه “ليس جريمة لأنه لم يقترن بقتل”، مصنفا الفعل في خانة “حرية التعبير”.

وانطلقت شرارة الغضب المغربي وتوالت التدوينات والمقالات التي وصفت ما قاله منجب بأنها محاولة لتبرير فعل مقيت ومس عقيدة المسلمين في العمق، وجاءت الردود من مختلف الجهات عامة وخاصة، وكان للمجلس العلمي للصخيرات تمارة، بيانا في الموضوع، عممه أمس الإثنين، واستنكر فيه ما صدر عن المعطي منجب دون ذكره بالاسم.

وبالنسبة للمجلس العلمي المذكور، فإن “ما نشره شخص ينتسب للمغرب من القول المنكر بأن إحراق المصحف الشريف الذي ارتكب في دولة أجنبية أمر لا يستدعي التنديد وليس جريمة ما دام لم يقترن بقتل”، يعتبر “دناءة فكرية” لذلك فإنه يتوجه “إلى عموم الناس من ذوي الفهم السليم والضمير السوي المتشبع بشعور الغيرة الروحية على حرمة كتاب الله ليشاركهم الاستنكار لهذه الجراءة، ويطمئنهم بأن مثل هذا الادعاء الشنيع يصادم السياسة الوطنية التي استنكرت ما وقع من إحراق المصحف في بلد أجنبي”.

وأضاف المجلس العلمي، في بيانه، أن هذا الادعاء “يصادم السياسة الدولية المجمعة على أن سبل السلام تفرض احترام مقدسات الأديان”، موضحا “إذ لا عقل يرى مصلحة في الإساءة إلى فرد واحد فما بالك بالإساءة إلى ملايين الناس”.

واعتبر بيان المجلس تصريحات منجب أنها “تصريح بالعداوة للأمة المغربية المتعلقة قلوبها بالقرآن الكريم”، كما أن “مثل هذا الهراء غير المسؤول يغذي الكراهية ويشجع على العنف والإرهاب”، و”ما أقدم عليه هذا الشخص سعي خاسر إلى الشهرة من غير بابها، إلا بالنسبة لمن باع نفسه للشيطان”.

ونشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على صفحتها في فيسبوك رابطا يحيل على بيان المجلس العلمي للصخيرات تمارة، وأوردت في تدوينة مقدمته المستنكرة لتصريحات “الباحث في التاريخ”.

من جهته، نشر الداعية المغربي الشيخ محمد الفيزازي، مقطع فيديو هاجم فيه صاحب التصريحات، واختار له عنوانا لافتا “المعطي منجب يؤيد حرق المصحف الشريف بدعوى حرية التعبير”.

ووصف الشيخ الفيزازي، المعطي منجب بـ “المعتوه”، مؤكدا أن “الطامة الكبرى” أن يجد حارق القرآن الكريم في السويد من يدعمه مثل “الباحث في التاريخ”، كما “أنه لمن الهوان والخزي أن يصنف مسلم واقعة التطاول على كتاب الله عز وجل ضمن خانة حرية التعبير ويتحامل بالمقابل، على مليار مسلم عبر العالم حركتهم غيرتهم على الدين الإسلامي وعلى كتابهم المقدس”.

وأبرز الشيخ الفيزازي، في تصريحاته المصورة والمنشورة على فيسبوك، أنه “باستثناء المعطي منجب ومن يدور في فلكه ممن يتصيدون القرارات الرسمية التي تصدر عن المملكة المغربية للطعن فيها، فإن كافة المغاربة ومسلمي العالم ينظرون لخطوة سحب سفير المغرب بكثير من الإشادة والتقدير لما تنطوي عليه من حزم وجرأة دولة في وقف نزيف الاستفزازات الرامية إلى تحجيم قدر وقيمة الإسلام والمسلمين من قبل أشخاص يطغى على عقولهم وأفئدتهم التطرف الديني”.

بدوره، نشر المفكر إدريس الكنبوري تدوينة استهلها بالحديث عن اطلاعه على خبر موقف منجب من حرق القرآن، “وحتى أتبين الأمر رجعت إلى صفحته في الفيسبوك فقرأت توضيحاته؛ ثم وصلني الفيديو الذي يتحدث فيه عن الموضوع فلم أقتنع بتلك التوضيحات”.

وشدد الباحث والمحلل على أنه “ليس من المعقول تبرير جريمة كهذه باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان لأن السويد بلد ديمقراطي. في بعض القبائل الأفريقية هناك تقاليد أكل البشر؛ لكني لا أعتقد أن المعطي يمكن أن يسمح لهم بأكله. وجود الديمقراطية في بلد معين لا يبرر الاعتداء على الآخرين باسم الديمقراطية؛ ألا يقولون بأن حريتي تقف حيث تبدأ حرية الآخرين؛ أم أن حرية المسلمين لم تبدأ بعد ويمكن للسويد أن تمد رجليها؟.”

وبالنسبة للكنبوري، فإن “حرق المصحف خط أحمر مهما كانت المبررات؛ هذا مبدأ؛ والتفاصيل التي ذكرها منجب مفهومة لكنها لا تغير المبدأ؛ وأن يكون دافع المعطي منجب سياسيا فهذا لا يبرر موقفا مثل هذا”، مؤكدا أن “ما قام به منجب هو ما يقوم به الآخرون ضد الإسلام بدعوى محاربة الإسلاميين؛ وإذا كان منجب يؤمن فعلا بالديمقراطية وحقوق الإنسان كان عليه أن يصطف إلى جانب الشعب المغربي الذي يرفض مثل هذه الممارسات العنصرية”.

وخلص صاحب التدوينة إلى أنه “للأسف لدينا مفاهيم متخلفة عن مبادئ متقدمة؛ نفهم الحرية بالتوحش والديمقراطية بالاعتداء وحقوق الإنسان بالعربدة”.