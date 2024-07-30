هجوم على لطيفة التونسية بسبب تصريحات وصفت بـ”العنصرية”- (فيديو)

“القدس العربي”: حرصت النجمة التونسية لطيفة العرفاوي على تجاهل الضجة الحاصلة التي رافقت تصريحاتها ضدّ المهاجرين ومطالبة النيابة العامة في تونس بالتحرك وإيقافها، ومشاركة متابعيها عبر خاصية “الستوريز” على “إنستغرام” مقاطع مصوّرة قبل حفلها الضخم في صفاقس ولحظة صعودها على المسرح لتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وتتعرض لطيفة لهجوم عنيف بسبب تصريحاتها، فيما طالب المحامي فوزي معلاوي بإيقافها، قائلا: “يعاقب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص على أساس التمييز العنصري، ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل”.

وجاء هذا الهجوم بعد تصريح الفنانة التونسية خلال حفلها الأخير، في مهرجان طبرقة الدولي، بشأن المهاجرين غير النظاميين في البلاد، من خلال أغنيتها “رد الباب وغرب” قائلةً (في الدقيقة 7:40): “الذين أتوا إلى تونس كونها ستصبح بلادهم وينوون الاستيطان فيها نقول لهم بلادنا ملك للتونسيين فقط لا غير”، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا.

واستنكر ناشطون تصريح الفنانة واعتبروه إساءة واضحة إلى المهاجرين الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم بسبب ظروف إنسانية قاهرة.