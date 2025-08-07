هجوم على مكاتب طيران “إلعال” في باريس: تخريب وكتابات معادية لإسرائيل

لندن- “القدس العربي”: تعرضت مكاتب شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” في باريس لتخريب، صباح الخميس، حيث جرى تشويه الواجهات.

وذكر إعلام عبري أن المهاجمين قاموا بكتابة رسائل معادية لإسرائيل على الجدران باستخدام غرافيتي، بما في ذلك العبارة “شركة طيران العال للإبادة الجماعية”. كما تم رش الطلاء الأحمر على الأسطح والأبواب، في محاولة لإرسال رسائل معادية.

وتم إجلاء موظفي الشركة إلى أماكن آمنة فور وقوع الحادث.

وندد العديد من المسؤولين بتزايد مشاعر العداء تجاه إسرائيل، في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات في العديد من الدول الأوروبية.

#Breaking: #Paris under #Macron is turning into another #Tehran under the #Iran Islamic regime. The #ElAl #Israel Airlines office in Paris was vandalized by Islamists and communists. Staff were evacuated to safe locations. This echoes what happened to El Al’s office in Tehran… pic.twitter.com/hpV7HgTc4X — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 7, 2025

(وكالات)