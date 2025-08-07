سياسة | دولي

هجوم على مكاتب طيران “إلعال” في باريس: تخريب وكتابات معادية لإسرائيل

منذ 46 دقيقة

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي

لندن- “القدس العربي”: تعرضت مكاتب شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” في باريس لتخريب، صباح الخميس، حيث جرى تشويه الواجهات.

وذكر إعلام عبري أن المهاجمين قاموا بكتابة رسائل معادية لإسرائيل على الجدران باستخدام غرافيتي، بما في ذلك العبارة “شركة طيران العال للإبادة الجماعية”. كما تم رش الطلاء الأحمر على الأسطح والأبواب، في محاولة لإرسال رسائل معادية.

وتم إجلاء موظفي الشركة إلى أماكن آمنة فور وقوع الحادث.

وندد العديد من المسؤولين بتزايد مشاعر العداء تجاه إسرائيل، في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات في العديد من الدول الأوروبية.

(وكالات)

