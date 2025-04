هجوم ماغديبورغ: هل كانت المخدرات دافع الجاني؟ ولماذا يخشى حزب البديل الاتهامات؟

برلين ـ “القدس العربي”:

تتكشف المزيد من المعلومات حول منفذ هجوم سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 205 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة مساء الجمعة. المهاجم، طبيب يبلغ من العمر 50 عامًا يُدعى طالب أ.، كان قد عبّر في منشوراته عبر الإنترنت عن أفكار متطرفة ودعوات مفتوحة للعنف قبل الهجوم، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تفادي هذه المأساة.

بحسب شبيغل فإنه قبل الحادثة، نشر طالب أ. على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مئات المنشورات التي تروج لنظريات مؤامرة وتحمل في طياتها دعوات صريحة للانتقام والعنف. في أحد منشوراته بتاريخ 13 أغسطس، كتب: “إذا أرادت ألمانيا الحرب، فستحصل عليها. إذا أرادت قتلنا، سنقتلهم أو نموت بفخر في السجن”.

هذه التصريحات لم تكن الوحيدة. ففي منشور آخر، أشار إلى أنه سيبذل “أي ثمن لتحقيق العدالة”، متهمًا السلطات الألمانية بالفساد وباضطهاد اللاجئين السعوديين.

