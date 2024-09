هجوم مسلح يودي بحياة 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين في ولاية ألاباما الأمريكية- (فيديوهات)

واشنطن: قتل 4 أشخاص وأصيب 21 آخرون مساء السبت في هجوم مسلح وقع بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية.

وأدلى الشرطي ترومان فيتزغيرالد، بمعلومات حول الحادث، نقلها موقع “AL.com” المحلي في ولاية ألاباما.

وذكر فيتزغيرالد أن الهجوم وقع حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن 4 أشخاص من المصابين حالتهم خطيرة.

ولفت إلى أنه لم يتم القبض على المهاجم بعد، وأشار إلى فتح تحقيق في الحادث. فيما لم تعرف بعد دوافع مرتكب الهجوم.

Birmingham Police have confirmed multiple victims in a shooting at Five Points South late Saturday night.

Four people have been killed & dozens injured in a mass shooting near the University of Alabama in #Birmingham, #Alabama

The shooting occurred just after 11pm Saturday in the Five Points South area, a popular nightlife district

Two men & a woman died at the scene, while a… pic.twitter.com/8h0lJulTOU

