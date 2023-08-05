هجوم معلوماتية يعيق أنشطة شبكة مستشفيات أمريكية

لوس أنجليس: أعلنت شبكة مستشفيات أمريكية تعرضها لهجوم معلوماتية أدى إلى إغلاق بعض الخدمات في مؤسساتها المنتشرة في أربع ولايات أمريكية على الأقل، بما يشمل خدمات الطوارئ.

وقالت ناطقة باسم “بروسبكت ميديكال هولدينغز” Prospect Medical Holdings لوكالة فرانس برس ان الشبكة التي تدير 16 مستشفى في كاليفورنيا وكونيكتيكت وبنسلفانيا ورود ايلاند تعرضت “لحادث مرتبط بأمن البيانات”.

وأضافت “عندما علمنا بذلك، فصلنا أنظمتنا لحمايتها وفتحنا تحقيقاً بمساعدة خارجية من متخصصي الأمن السيبراني”، لافتة إلى أن الشبكة تبذل قصارى جهدها “للعودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن”.

وقالت مستشفى ووتربري التابعة للمجموعة في ولاية كونيتيكت إنها تحولت إلى استخدام الأوراق والأقلام لتدوين المعلومات الخاصة بمرضاها. كما تم إغلاق خدمة للطوارئ تابعة للمجموعة في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي، مع إلغاء عمليات جراحية مجدولة سابقاً.

(أ ف ب)