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هداف المنتخب الجزائري ينتقل للعب في نادٍ برازيلي- (فيديو)

منذ 43 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

انضم النجم الجزائري إسلام سليماني، إلى صفوف نادي كوريتيبا البرازيلي في صفقة انتقال حر، قادما من أندرلخت البلجيكي.

وذكر النادي البرازيلي، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن النجم الجزائري البالغ 35 عاما، وقّع بشكل مسبق على عقود انتقاله إلى كوريتيبا.

ولم يكشف كوريتيبا أية تفاصيل بشأن العقد الذي سيربطه بالهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، واكتفى بنشر مقطع فيديو لمحارب الصحراء، يحتوي على بعض لقطاته في مختلف تجاربه رفقة الأندية الأوروبية.

 

يعد سليماني، أول محترف جزائري يخوض تجربة بالدوري البرازيلي، وأحد أكثر اللاعبين الجزائريين، تمثيلا لأندية خارجية.

وخاض خريج مدرسة شبيبة الشراقة، عدة تجارب احترافية، حيث مثل أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيين، موناكو وليون الفرنسيين، وفنربخشة التركي، وأندرلخت البلجيكي.

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