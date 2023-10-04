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هدفان متأخران يقودان سيتي للفوز 3-1 على لايبزيغ والتعافي من هزيمتين محليتين

منذ ساعة واحدة

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لندن:  هز خوليان ألفاريز وجيريمي دوكو الشباك قرب النهاية ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ ويفرض سيطرته على المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعافيه من خسارته في آخر مباراتين محليتين اليوم الأربعاء.

وسدد ألفاريز كرة رائعة في الشباك قبل ست دقائق من النهاية ثم أضاف دوكو الهدف الثالث ليرتفع رصيد سيتي، الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الأندية الإنكليزية المحترفة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري، إلى ست نقاط من مباراتين.

واستمتع سيتي بفرصتين متتاليتين في الدقيقة 14 أولهما بتسديدة من ريكو لويس لترتد الكرة إلى فيل فودن الذي مرت محاولته بجوار المرمى.

ومنح فيل فودن التقدم للفريق الضيف بتسديدة في مرمى يانيس بلاسفيتش بعد 25 دقيقة من البداية.

واستحوذ فريق المدرب بيب جوارديولا على الكرة بنسبة 73 بالمئة في الشوط الأول، ولم يستطع لايبزيج التعامل مع تمريرات ضيفه.

وكاد سيتي أن يعزز تقدمه بواسطة إرلينج هالاند لكن تسديدة اللاعب النرويجي مرت إلى خارج الملعب في الدقيقة 33.

وأدرك لايبزيج التعادل عندما استلم لويس أوبندا تمريرة يوسف بولسن وحافظ على الكرة بعد تدخل من مانويل أكانجي ليسدد في المرمى في بداية الشوط الثاني.

وردت العارضة ركلة حرة من فودن في الدقيقة 63 مع ازدياد ضغط بطل إنجلترا.

ومع غياب فعالية هالاند، الذي كان أحرز خمسة أهداف في الفوز 7-صفر على لايبزيج الموسم الماضي، حسم ألفاريز الفوز بتسديدة مذهلة.

ومع اندفاع الفريق الألماني بحثا عن التعادل، أضاف دوكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل لايبزيج المركز الثاني بثلاث نقاط مستفيدا من تعادل رد ستار الصربي 2-2 مع ضيفه يانج بويز السويسري إذ يملك كل منهما نقطة واحدة.

(رويترز)

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