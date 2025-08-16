هدفا كين ودياز يقودان بايرن للفوز على شتوتغارت وحصد لقب كأس السوبر الألمانية

شتوتغارت- ألمانيا: حقق بايرن ميونيخ لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بفوزه بسهولة 2-1 على شتوتغارت اليوم السبت بفضل هدفين من هاري كين والوافد الجديد لويس دياز.

وكان الفريق البافاري الأكثر قوة طيلة المباراة وبدا حارسه مانويل نوير في حالة جيدة قبل أقل من أسبوع من انطلاق موسم الدوري الألماني.

ومع توجه كل الأنظار إلى مهاجم شتوتجارت نيك فولتيماده الذي يسعى بايرن ميونيخ للتعاقد معه، استغل هاري كين هداف الدوري الألماني الموسم الماضي خطأ دفاعيا من لوكا جاكيز ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 18.

وبحث فريق شتوتغارت، بطل كأس ألمانيا الموسم الماضي، عن هدف التعادل سريعا وكان فولتيماده قريبا من التسجيل لكن تسديدته القوية تصدى لها نوير.

وأنقذ الحارس نوير (39 عاما) فريقه مرة أخرى في الدقيقة 75 عندما تصدى لتسديدة مرت إلى خارج الملعب ببراعة قبل أن يسجل الدولي الكولومبي دياز من أول محاولة له على المرمى بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من سيرجي جنابري قبل 13 دقيقة من النهاية.

وسجل شتوتغارت هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق جيمي ليويلينج بضربة رأس من مسافة قريبة.

