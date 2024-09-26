هدف ألفاريز المتأخر يقود أتليتيكو لفوز صعب على سيلتا فيجو

مدريد: سجل خوليان ألفاريز هدفا في الوقت القاتل قاد به أتليتيكو مدريد لفوز صعب 1-صفر على مضيفه سيلتا فيجو اليوم الخميس في ختام الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز الثالث.

وتفادى أتليتيكو التعادل الثاني على التوالي وانتزع الفوز ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متقدما على فياريال بفارق نقطة واحدة ومتأخرا بنقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي سيحل ضيفا على فريق المدرب دييجو سيميوني يوم الأحد.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن ألفاريز، القادم في صفقة كبرى من مانشستر سيتي، استغل كرة عالية من أنطوان جريزمان في الدقيقة 90 ووجهها بلمسة مهارية إلى داخل الشباك، مسجلا ثاني هدف له في الموسم.

وأبلغ ألفاريز منصة دازون “هذا الفوز مهم للغاية على ملعب صعب جدا. شيئا فشيئا كنا نتحسن على مدار المباراة.

“هذا الهدف ساعدني على اكتساب المزيد من الثقة بكل وضوح، لكن المهم هو مساعدة الفريق”.

ويدين أتليتيكو بفضل كبير في الفوز إلى حارس مرماه يان أوبلاك الذي تألق بشكل كبير ليشكل سببا في تلقي سيلتا فيجو أول هزيمة له على ملعبه هذا الموسم.

وتألق أوبلاك في التصدي لكرتين خطيرتين من القائد إياجو أسباس وبورخا إجليسياس.

وقال فيسنتي جوايتا حارس سيلتا فيجو “لعبنا مباراة رائعة. فرضنا سيطرتنا وسنحت لنا بعض الفرص الجيدة للغاية للتسجيل قبل أن نتلقى هذه الضربة في النهاية.

“خوليان كان أمهر من مدافعينا ومني ليتمكن (أتليتيكو) من الفوز علينا”.

(رويترز)