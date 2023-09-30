هدف ألميرون المذهل يقود نيوكاسل للفوز 2-صفر على بيرنلي

لندن: أحرز ميغيل ألميرون هدفا مبكرا مذهلا ليمهد الطريق أمام فوز نيوكاسل يونايتد 2-صفر على ضيفه بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسيكون إيدي هاو مدرب نيوكاسل سعيدا بأداء فريقه قبل استضافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وكان بيرنلي، الباحث عن فوزه الأول في الدوري، الأفضل في البداية وأرسل لوكا كولوشو تمريرة عرضية إلى زكي العمدوني الذي سدد في جسد الحارس نيك بوب.

وسدد ألميرون كرة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى جيمس ترافورد من خارج منطقة الجزاء بعد 14 دقيقة من البداية.

وأنقذ ترافورد فرصة من ألكسندر إيساك في الدقيقة 27 ثم ضربة رأس من إليوت أندرسون.

وأضاف إيساك الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليرتفع رصيد نيوكاسل إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وخرج البديل غويلينتون لاعب وسط نيوكاسل بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ بعد أربع دقائق من مشاركته.

وواصل نيوكاسل صحوته بعد فوزه 8-صفر على شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي، وتغلبه على مانشستر سيتي في كأس الأندية الإنكليزية المحترفة.

وبقي بيرنلي في المركز قبل الأخير نقطة واحدة.

(رويترز)