هدف أوغارتي المتأخر يمنح أوروغواي فوزا مثيرا على كولومبيا

مونتيفيديو: سجل هدف مانويل أوغارتي هدفا قرب النهاية ليمنح أوروغواي فوزا مثيرا 3-2 على ضيفتها كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 الجمعة.

وسجل لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف الفوز من تسديدة من مدى قريب في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم المباراة المثيرة ويضع حدا لسلسلة من أربع مباريات في التصفيات بدون انتصار لأوروغواي.

وقال مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي في مؤتمر صحافي “الانتصارات مثل التي حققناها اليوم (أمس) مفيدة لأنها تمنح كل الأطراف المحيطة هذا الشعور القوي كما هو الحال في منتخب أوروغواي.

“كان من الضروري أن نفوز مرة أخرى. بغض النظر عن الطريقة التي حدث بها ذلك والذي كان مثيرا للغاية فقد كان فوزا مهما. نحن نسير في الاتجاه الصحيح”.

وافتتحت كولومبيا التسجيل بعد نحو نصف ساعة من البداية عن طريق ركلة حرة رائعة من لاعب الوسط المهاجم خوان كينتيرو مرت من الحائط البشري وسكنت الشباك.

وردت أوروغواي بهدفين في غضون ثلاث دقائق بعد بداية الشوط الثاني، إذ حول المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57 قبل أن يضع رودريغو أجيري فريقه في المقدمة بتسديدة سلسلة.

وقال أجيري (30 عاما) المفعم بالمشاعر عقب مشاركته الأولى مع منتخب بلاده “أنا سعيد للغاية. لا زلت غير قادر على تجاوز ما حدث في المباراة وكيف كان شعوري عندما سجلت هدفا. أنا سعيد للغاية. لا أصدق ذلك”.

وفي نهاية مثيرة، أدركت كولومبيا التعادل مرة أخرى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر هدف البديل أندريس غوميز احتاج لمراجعة مطولة من تقنية الفيديو لاحتسابه.

ثم سجل أوغارتي أول أهدافه الدولية ليضمن الفوز لأوروغواي التي تحتل المركز الثاني في ترتيب التصفيات برصيد 19 نقطة متقدمة بفارق الأهداف عن كولومبيا التي تملك نفس رصيد النقاط.

وتتصدر الأرجنتين التصفيات برصيد 22 نقطة رغم خسارتها 2-1 في باراغواي يوم الخميس الماضي.

وقال نيستور لورينسو مدرب كولومبيا “كانت مباراة متكافئة وصعبة. لعبنا بشكل جيد وتمكنا من السيطرة، ولكن في بعض الحالات ارتكبنا بعض الأخطاء كلفتنا الكثير.. طريقة استقبال الأهداف تجعلك تشعر بالإحباط والذنب، لكن بعدها تعافى الفريق وأحرزنا هدف التعادل، وما حدث في النهاية كان محبطا، وهو الخسارة بهذه الطريقة”.

وستلعب أوروغواي في المباراة المقبلة على أرض البرازيل صاحبة المركز الرابع يوم الثلاثاء المقبل فيما تستضيف كولومبيا منتخب الإكوادور.

وفي مباراة أخرى، تعادلت بيرو بدون أهداف مع تشيلي في ليما ليبتعد المنتخبان أكثر عن المراكز المؤهلة لكأس العالم.

وظلت بيرو في المركز التاسع بسبع نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن تشيلي متذيلة الترتيب.

وتتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

(رويترز)