هدف إيساك يقود نيوكاسل لإخراج سيتي من كأس الأندية الإنكليزية المحترفة

لندن: هز ألكسندر إيساك الشباك في الشوط الثاني ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في الدور الثالث بكأس الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستحوذ سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، على الكرة في الشوط الأول لكن وصيف حامل اللقب صمد ثم خطف الفوز بتسديدة إيساك بعد تمريرة عرضية من جويلينتون في الدقيقة 53.

وودع برايتون آند هوف ألبيون البطولة بخسارته 1-صفر أمام مضيفه تشيلسي، كما سقط أستون فيلا 2-1 أمام إيفرتون، وبرنتفورد 1-صفر أمام أرسنال.

وعبر ليفربول الفائز باللقب تسع مرات إلى الدور الرابع بعدما قلب تأخره إلى انتصار 3-1 على ليستر سيتي المنتمي للدرجة الثانية.

وأدرك كودي جاكبو التعادل لليفربول في الدقيقة 48 ليلغي تقدم كيسي ماكاتير في الدقيقة الثالثة.

وجعل دومينيك سوبوسلاي النتيجة 2-1 لليفربول في الدقيقة 70 بعد خمس دقائق من مشاركته كبديل.

وحسم ديوجو جوتا الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وفاز فولهام 2-1 على ضيفه نوريتش سيتي، كما تغلب بورنموث 2-صفر على ستوك سيتي.

وانتصر وست هام يونايتد 1-صفر على مضيفه لينكولن سيتي المنتمي للدرجة الثالثة، وسحق بلاكبرن روفرز منافسه كارديف سيتي 5-2.

وكان مانشستر يونايتد حامل اللقب فاز 3-صفر على كريستال بالاس أمس الثلاثاء.

(رويترز)