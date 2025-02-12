هدف بلينغهام قرب النهاية يقود ريال مدريد للفوز 3-2 على سيتي

مانشستر (إنكلترا): سجل جود بلينغهام هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريد حامل اللقب إلى فوز 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب للجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل كيليان مبابي وبراهيم دياز أيضا لريال مدريد، فيما سجل إرلينج هالاند هدفين لصالح مانشستر سيتي، ما مهد الطريق لمباراة قد تكون مثيرة يوم 19 فبراير شباط بين فريقين من الأفضل والأكثر تنافسية في أوروبا.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 19 عندما مرر يوسكو جفارديول الكرة بصدره إلى المهاجم النرويجي (24 عاما)، الذي سدد في الزاوية البعيدة. وتم احتساب الهدف أخيرا بعد أن حبس المشجعون القلقون أنفاسهم خلال مراجعة حكم الفيديو المساعد لمدة أربع دقائق للشك في وجود التسلل.

وأدرك مبابي التعادل في الدقيقة 60 عندما استحوذ داني سيبايوس على كرة مرتدة بعد ركلة حرة ومررها نحو قائد فرنسا فسقطت على ساقه بشكل غريب قبل أن تهز شباك الحارس إيدرسون.

وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 80، احتسبت بعد تدخل من سيبايوس على ركبة فيل فودن اليمنى ووضع الكرة في الزاوية العكسية للحارس تيبو كورتوا. وكان الهدف رقم 48 له في 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

لكن سيتي عانى من أجل الحفاظ على تقدمه في مباريات هذا الموسم، إذ استقبل سبعة أهداف في آخر 15 دقيقة من مباريات دوري أبطال أوروبا، واستغل البديل دياز خطأ إيدرسون في إبعاد تسديدة فينيسيوس جونيور وتابع الكرة المرتدة في الشباك بالدقيقة 86 بعد دقائق من مشاركته.

وسجل بلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وسط هتافات ساخطة من جماهير سيتي بعدما فشل ماتيو كوفاتشيتش في التمرير لزميله ريكو لويس لينقض فينيسيوس على الكرة ويطلق تسديدة من الجانب الأيسر كانت في طريقها بعيدا عن المرمى بعدما مرت من فوق الحارس إيدرسون لكن لاعب إنجلترا كان أسرع من جون ستونز مدافع سيتي ليصل للكرة ويضعها في الشباك.

وقال دياز “أنا سعيد للغاية بالفوز وبالعمل الجماعي للفريق. لقد قدمنا مباراة متكاملة وأعتقد أن الأداء كان جيدا حقا.

“أنا سعيد بالهدف وبمساعدة الفريق… أشعر أننا لعبنا مباراة كبيرة وهذا ليس بالأمر السهل هنا (في ملعب الاتحاد) وأمام فريق جيد حقا، لكن هناك مباراة عودة والعمل لم ينته بعد”.

مهمة صعبة في برنابيو

فشل ريال مدريد وسيتي في التقدم مباشرة لدور الستة عشر في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، ما يعني أن أحد كبار المنافسين على اللقب سيودع البطولة مبكرا.

وقال بلينغهام لشبكة (أمازون برايم) “لقد كان أمرا غريبا.

“قدمنا بعضا من أفضل المستويات هذا الموسم وانتهت المباراة بتفوقنا.

“أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص. كنا واثقين طوال المباراة من أننا سنحقق نتيجة إيجابية. لا يهمني مستوى مانشستر سيتي، فهو فريق لا يصدق. اللعب ضده يكون صعبا دائما، وقد اغتنمنا الفرصة أخيرا في النهاية”.

ويلتقي الفريقان للعام الرابع على التوالي، بعد أن التقيا في أربع مواجهات في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2020، ولم يحدث ذلك في أدوار مبكرة للمسابقة الأوروبية.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن تكرار اللقاءات يجعل الأمر أشبه بمباراة قمة، في حين وصف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة بأنها “كلاسيكية حديثة”.

وقال ستونز مدافع سيتي في تلخيص لمعاناة فريقه “إنه أمر مؤلم ومحبط للغاية بالنسبة للجميع.

“كنا في المباراة حتى وقت متأخر للغاية ثم حدث موقفان واستقبلنا هدفين… نحتاج إلى رؤية المباريات بشكل أفضل… اليوم كانت لدينا فرصة رائعة للذهاب إلى سانتياجو برنابيو متقدمين 2-1. لم تنته الأمور بعد. يتعين علينا أن نتحلى بالإيجابية، وهو أمر صعب الآن”.

وحث أنشيلوتي لاعبيه على التحلي بالهدوء قبل مباراة العودة.

وقال “لم نستحق التأخر بنتيجة 2-1. كنا خطيرين للغاية ودافعنا بشكل جيد للغاية.

“في نهاية المطاف كان الفوز مستحقا. يتعين علينا التحلي بالهدوء. هذا هو الشوط الأول فقط. أي شيء يمكن أن يحدث في سانتياجو برنابيو”.

(رويترز)