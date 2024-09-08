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هدف بن رمضان يقود تونس للفوز على غامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

8 - سبتمبر - 2024

المنتخب التونسي- أرشيف

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الجديدة- المغرب: فاز المنتخب التونسي على نظيره الغامبي 2 1/، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.
ورفع منتخب تونس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وهو الذي افتتح مشواره بالفوز على مدغشقر بهدف وحيد في الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب غامبيا عند نقطة واحدة ، فيما تقام مباراة أخرى بالمجموعة غدا الاثنين ، بين منتخبي جزر القمر ومدغشقر.
وتقدم المنتخب التونسي عن طريق علي عبدي في الدقيقة 11، وأدرك منتخب غامبيا التعادل عبر علي سوي في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 75 سجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للمنتخب التونسي.
ويلعب منتخب تونس في الجولة المقبلة مع ضيفه منتخب جزر القمر يوم السادس من تشرين الأول / أكتوبر المقبل، فيما يلعب منتخب غامبيا في الجولة ذاتها مع مضيفه منتخب مدغشقر.
(د ب أ)

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