هدف بيدرو قبل النهاية يمنح برايتون الفوز وصدارة مجموعته بالدوري الأوروبي

برايتون (إنكلترا): سجل جواو بيدرو هدفا متأخرا ليمنح برايتون آند هوف ألبيون فوزا مثيرا 1-صفر على أولمبيك مرسيليا اليوم الخميس ليضمن صدارة المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخاض الفريقان الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد أن ضمنا مكانا لهما في الدور التالي لكن برايتون احتاج إلى النقاط الثلاث للتأهل إلى دور 16 كمتصدر للمجموعة.

وسيخوض مرسيليا مراحل خروج المغلوب بعد أن أنهى دور المجموعات متراجعا بفارق نقطتين خلف برايتون برصيد 11 نقطة.

وسجل بيدرو قبل دقيقتين من النهاية، اثر تمريرة باسكال جروس، من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا ليدفع جماهير الفريق المضيف نحو احتفالات صاخبة. وسجل اللاعب البرازيلي ستة أهداف في ست مباريات بالبطولة.

واقترب مرسيليا من التقدم في النتيجة بتسديدتين ارتطمتا بإطار المرمى في بداية كل شوط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز أياكس 3-1 على أيك أثينا ليحتل المركز الثالث ويتأهل إلى مراحل خروج المغلوب بدوري المؤتمر الأوروبي.

وضمن وست هام يونايتد صدارة المجموعة الأولى بسهولة بعد فوزه على ضيفه فرايبورج صاحب المركز الثاني 2-صفر، بفضل هدفي الشوط الأول عن طريق محمد قدوس وإيدسون ألفاريز.

أنهى أولمبياكوس مشواره بالحصول على المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه الصربي باكا توبولا بنتيجة 5-2 بفضل هدفين سريعين من دانييل بودينس.

وانتهت المباراة المثيرة والحاسمة في المجموعة الثالثة بحصول رينجرز على المركز الأول بفوزه 3-2 على ريال بيتيس بفضل تسديدة كيمار روفي من ركلة ركنية قرب نهاية المباراة.

واحتل بيتيس المركز الثالث وسيخوض مراحل خروج المغلوب في دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن احتل سبارتا براج المركز الثاني بفوزه على أريس ليماسول 3-1 بفضل ثنائية فيليكو بيرمانسيفيتش.

وانهى أتلانتا دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه الساحق 4-صفر على راكوف، بفضل هدفين من لويس مورييل لينهي دور المجموعات دون هزيمة.

واحتل سبورتنج المركز الثاني رغم فوزه على ضيفه شتورم جراتس 3-صفر حيث سجل جونسالو إيناسيو هدفين من ركلتين ركنيتين. وحصل الفريق النمساوي على المركز الثالث في المجموعة.

(رويترز)