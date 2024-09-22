هدف جابيا قبل النهاية يمنح ميلان الفوز 2-1 على إنتر

ميلانو: حقق ميلان فوزا صعبا 2-1 على إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد حيث سجل ماتيو جابيا هدف الفوز بضربة رأس في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتمكن المدافع جابيا من الإفلات من رقيبه وسدد برأسه في الزاوية العليا للمرمى بعد ركلة حرة في الدقيقة 89.

وتقدم ميلان بهدف مستحق عندما سجل كريستيان بوليسيك في الدقيقة العاشرة بعد توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك فيدريكو ديماركو التعادل بعدها بنحو 18 دقيقة.

وقام يان زومر حارس إنتر ومايك ماينان حارس ميلان بالعديد من التصديات الحاسمة طوال المباراة حتى تمكن جابيا من انتزاع هدف الفوز.

وخفف الفوز بعض الضغوط عن مدرب ميلان باولو فونسيكا بعد بداية مخيبة للآمال للموسم، حيث حقق ميلان فوزه الأول في قمة المدينة بعد ست هزائم متتالية أمام إنتر.

(رويترز)