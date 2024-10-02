هدف دوران قرب النهاية يقود فيلا للفوز 1-صفر على بايرن

برمنغهام (إنكلترا): فاز أستون فيلا 1-صفر على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بفضل هدف رائع من جون دوران قرب النهاية إذ احتفل صاحب الأرض باستضافة أول مباراة في البطولة الأبرز للأندية الأوروبية منذ 41 عاما.

وسيطر الفريق الألماني على الكرة وأهدر الفرص، قبل أن ينجح دوران في اللحاق بتمريرة طويلة في الدقيقة 79 ويضعها من فوق الحارس مانويل نوير الذي كان متقدما خارج مرماه ليجعل الجماهير الحاضرة في فيلا بارك تعيش حالة من البهجة.

وسجل دوران خمسة أهداف كبديل هذا الموسم.

وأعاد الفوز ذكريات رائعة لفيلا عندما تغلب على بايرن ميونيخ ليرفع كأس أوروبا عام 1982.

وجاء الهدف على عكس سير اللعب بعدما فرض بايرن هيمنته وصنع الفرص الأكثر خطورة في المباراة الثانية لكلا الفريقين في مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية التي تضم 36 فريقا في شكلها الجديد.

وفي الشوط الأول، نجح إميلينو مارتينيز حارس فيلا في إبعاد ضربة رأس قوية من هاري كين كما أنقذ حارس الأرجنتين المتوج بكأس العالم تسديدة من مايكل أوليسي.

(رويترز)