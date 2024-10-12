هدف زوبيمندي يمنح إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية

مدريد: انتزع المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الدنماركي 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن الدنمارك في المركز الثاني.

وسجل مارتن زوبيمندي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 79.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز المنتخب الصربي على نظيره السويسري 2 / صفر.

وتقدم المنتخب الصربي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بهدف سجله نيكو إلفيدي لاعب سويسرا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع منتخب صربيا رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة، فيما يتذيل منتخب سويسرا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ودخل المنتخب الإسباني المباراة مهاجما منذ الدقائق الأولى، حيث اعتمد في قيادة خط الهجوم على الثنائي ميكيل أويارازبال وألفارو موراتا، في وجود نجم برشلونة الشاب لامين يامال على الجهة اليسرى، في محاولة للضغط مبكرا على الدفاع الدنماركي.

على الجانب الآخر، تسلح المنتخب الدنماركي بخبرات حارسه كاسبر شمايكل، وكذلك نجم خط الوسط كريستيان إريكسن والثنائي الهجومي كاسبر دولبيرغ وألبرت جرونبيك من أجل تهديد مرمى ديفيد رايا حارس المنتخب الإسباني.

وتصدى شمايكل لتسديدة قوية من المدافع أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة السادسة، مبعدا أول فرصة حقيقية في المباراة.

وعاد جريمالدو مجددا ليسدد كرة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 12، لكنها جاءت أعلى عارضة مرمى شمايكل.

وفي الدقيقة 18 لعب جريمالدو ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى أويارازبال الذي حولها بضربة رأس لزميله مارتن زوبيمندي القريب من المرمى، لكن تسديدته جاءت بعيدا عن مرمى شمايكل.

وبعد ذلك بدقيقتين، كاد موراتا أن يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني، حيث تسلم كرة على مسافة قريبة للغاية من مرمى شمايكل، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى حارس الدنمارك.

وفي الدقيقة 31 كاد المنتخب الدنماركي أن يخطف التقدم، حينما لعب إريكسن كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى، بتجاه زميله المهاجم كاسبر دولبيرغ، لكن الحارس ديفيد رايا نجح في اللحاق بالكرة قبل وصول المهاجم الدنماركي.

وأهدر لامين يامال فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 44، حينما تسلم كرة رائعة من زميله بيدرو بورو على الجهة اليمنى، لينطلق بالكرة وينفرد بمرمى شمايكل، لكنه سدد الكرة أعلى عارضة مرماه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الدنماركي الضغط على منافسه وتشكيل خطورة على مرمى رايا، لكن الدفاع الإسباني كان بالمرصاد وأبعد الهجمات الخطيرة عن منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 52 سدد فابيان رويز، لاعب وسط المنتخب الإسباني، كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها هزت الشباك الخارجية لمرمى شمايكل.

وتصدى شمايكل لفرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء من موراتا، ليبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد في الدقيقة 67.

وواصل شمايكل تألقه وأمسك بتسديدة من لامين يامال من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71، في الوقت الذي ازداد فيه الضغط الإسباني على المنافس الدنماركي.

ونجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 79 عن طريق مارتن زوبيمندي، الذي استغل كرة عائدة من الدفاع الدنماركي، ليسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك شمايكل.

ونجح المنتخب الإسباني في الحفاظ على تقدمه رغم محاولات منافسه الدنماركي إدراك التعادل، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز إسبانيا على الدنمارك بهدف نظيف.

(د ب أ)