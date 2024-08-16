هدف زيركزي المتأخر يمنح يونايتد فوزا صعبا على فولهام بدوري إنكلترا

مانشستر (إنكلترا): سجل الوافد الجديد جوشوا زيركزي هدفا متأخرا في ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد ليمنح فريقه فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

وكانت معنويات مشجعي يونايتد مرتفعة قبل المباراة الأولى في الموسم الجديد، بعدما أعلن النادي عن أربع صفقات جديدة إلى جانب الوجوه الجديدة في مجلس الإدارة.

لكن رغم ذلك، وتماما مثل معظم فترات الموسم الماضي، عانى يونايتد من صعوبات في اختراق دفاع فولهام في الشوط الأول، وكان القائد برونو فرنانديز قريبا من تسجيل الهدف الأول في أكثر من مناسبة.

وتزايد الإحباط بعد نهاية الاستراحة، وبدا أن يونايتد لن يحقق الفوز، لكن البديل زيركزي سجل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليمنح فريقه الانتصار.

وأبلغ زيركزي شبكة (سكاي سبورتس) التلفزيونية “الفوز هنا في أول مباراة لي على أرضي وإحراز هدف، لا يمكن أن يكون أفضل.

“لقد قيل لي إن (التسجيل في أولد ترافورد) هو أحد أفضل المشاعر في مانشستر يونايتد. أنا ممتن للغاية ومحظوظ لأنني تمكنت من تجربة ذلك في أول مباراة لي. إنه شعور مذهل.

“مانشستر يونايتد نادٍ كبير. يجب أن تسعى دائما إلى الأفضل. وهذا يشمل تقديم مئة بالمئة يوميا، هذه هي الخطة”.

ومع غيابه عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، وبعد التعاقد مع لاعبين لحل المشاكل الرئيسية في تشكيلة الفريق، يتوقع مشجعو يونايتد احتلال مركز أفضل من الثامن الذي حققه الفريق بالموسم الماضي.

بداية محبطة

لكن بداية مباراة فولهام كانت محبطة، وبدا أن يونايتد يعانى مرة أخرى ويفتقر إلى الأفكار في الهجوم.

وأنقذ حارس مرمى يونايتد أندريه أونانا تسديدة كيني تيتي المبكرة، بينما أهدر فرنانديز فرصتين ثمينتين لافتتاح التسجيل بعد تألق بيرند لينو حارس مرمى فولهام.

وكان لاعب الوسط ميسون ماونت، الذي حصل على مكان في تشكيلة يونايتد الأساسية بعد موسم أول عانى فيه من الإصابات، قريبا من التسجيل في وقت مبكر من الشوط الثاني.

ولم تكن جماهير يونايتد راضية عن الأداء مع زيادة التمريرات غير المتقنة بين لاعبي الفريق، قبل أن يتحول اليأس إلى ابتهاج في النهاية بعدما تعاون البديلان أليخاندرو جارناتشو وزيركزي لتسجيل هدف الفوز.

وأصبح يونايتد أكثر فريق يحقق انتصارات بمبارياته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداء الفريق أمام فولهام يشير إلى أن المدرب إريك تن هاج أمامه الكثير للقيام به.

وقال تن هاج “البدلاء مهمون دائما وكان من الجيد أن نرى أن بديلا دخل وسجل هدف الفوز في المباراة الأولى.

“مواجهة فولهام دائما ما تكون صعبة، لكننا دافعنا وضغطنا بشكل جيد للغاية. سيطرنا على المباراة بعد عشر دقائق وأبقيناهم تحت الضغط.

“صنعنا الكثير من الفرص وكان يجب أن نسجل في وقت مبكر وهذا هو الانتقاد الوحيد للفريق، الحسم في منطقة الجزاء”.

وكان ماركو سيلفا مدرب فولهام محبطا لعد استفادة فريقه من المباراة.

وقال “من الصعب علينا حقا أن نخسر المباراة بمثل تلك الطريقة.

“بدأنا بشكل جيد للغاية، لكن رد فعل مانسشتر يونايتد كان جيدا بعد أول 20 دقيقة.

“كان الشوط الثاني أفضل بكثير. عندما تلعب ضد مانشستر يونايتد… كانت هناك لحظات وكان علينا معاقبتهم”.

(رويترز)