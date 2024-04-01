هدف ساؤول يمنح أتليتيكو فوزا صعبا 2-1 على فياريال

مدريد: سجل البديل ساؤول نيجيز هدفا قبل النهاية ليمنح أتليتيكو مدريد فوزا صعبا 2-1 على فياريال اليوم الاثنين، حيث عاد فريق دييجو سيميوني إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل ثماني مباريات على نهاية الموسم.

وكان أتليتيكو في حاجة ماسة للفوز بعد خسارتين متتاليتين وانتصارين في آخر سبع مباريات بالدوري، مما جعل الفريق أمام خطر فقدان مكانا يؤهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وواجه الفريق منافسه فياريال المتألق، الذي حقق سلسلة انتصارات في أربع مباريات متتالية ولم يخسر في آخر تسع مباريات في الدوري، وهي السلسلة التي منحت مارسيلينو جارسيا جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني في مارس آذار الماضي.

وتقدم أتليتيكو إلى المركز الرابع في الدوري برصيد 58 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن أتليتيك بيلباو الذي خسر 2-صفر أمام ريال مدريد المتصدر أمس الأحد.

ويحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني. ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بينما يحتل فياريال المركز العاشر وله 38 نقطة.

وبدأ أتليتيكو بشكل جيد وكان مسيطرا عندما تقدم أكسل فيتسل مدافع أتليتيكو بضربة رأس من ركلة ركنية ليمنح الضيوف التقدم في الدقيقة التاسعة.

وأنقذ فيليب يورجنسن حارس فياريال محاولتين رائعتين من صمويل لينو وماركوس يورينتي ليحافظ على بقاء أصحاب الأرض في المباراة.

وأهدر جيرار مورينو فرصة عظيمة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول وذلك من مسافة قريبة.

لكن ألكسندر سورلوث أدرك التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بعد خطأ من انطوان جريزمان. وداس المهاجم الفرنسي على الكرة ليفقدها قبل أن تصل إلى سورلوث الذي أطلق تسديدة متقنة في مرمى الحارس يان أوبلاك.

ومع تزايد التوتر، اصطدمت ضربة رأس من أنخيل كوريا الذي شارك كبديل مع أتليتيكو بالعارضة قبل أن يضيع داني باريخو لاعب فياريال فرصة من مسافة قريبة.

ومع ذلك، أحرز أتليتيكو هدف الانتصار في الدقيقة 87 عندما مرر سيزار أزبيليكوتا إلى ساؤول الذي وضع الكرة بهدوء في الشباك بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء.

وقال فيتسل لشبكة موفيستار بلس “كانت مباراة صعبة”. “ضغط فياريال أكثر في الشوط الثاني مقارنة بالأول. كنا أفضل في الشوط الأول. علينا الضغط في الدفاع والقيام بالمهمة”.” “(سيميوني) يريد منا أن نقدم أداء أفضل في المرة القادمة، لكنه سيكون سعيدا جدا بالفوز (اليوم)”.

(رويترز)