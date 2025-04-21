هدف فالفيردي في الوقت القاتل يقود ريال للفوز على بيلباو

مدريد: سجل فيدريكو فالفيردي هدفا في الوقت القاتل قاد به ريال مدريد للفوز 1-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو الأحد، ليقلص ريال مجددا الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى أربع نقاط.

وتعافى ريال من خروجه من دوري أبطال أوروبا قبل أيام على يد أرسنال، وحقق الفوز اليوم ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بالدوري متقدما بست نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام لاس بالماس السبت.

ونجح بيلباو، الذي خاض المباراة بتغييرات كبيرة في تشكيلته، في الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي حتى خطف فالفيردي هدف الفوز لريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، إذ استغل تشتيتا سيئا ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا البعيدة من المرمى.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال “فيد (فيدريكو فالفيردي)، لديه تسديدة غير عادية، تسديدة رائعة. أمس خلال التدريب، سدد كرة بدت وكأنها ستذهب بعيدا، وفجأة انحرف اتجاهها، وحينذاك تتساءل.. كيف سددتها؟ إنها تسديدة حادة وسريعة وقوية للغاية.. في التدريب، يقدم بسهولة تسديدة أو تسديدتين كهذه أسبوعيا. لطالما قلنا له لأعوام سدد، سدد”.

واعتقد فينيسيوس جونيور أنه منح ريال التقدم بتسديدة منخفضة رائعة في الدقيقة 79 لكن جرى إلغاء الهدف بداعي تسلل إندريك خلال بناء الهجمة، واتُخذ القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد شوط أول هادئ، حصل جود بلينغهام على أول فرصة حقيقية لريال وصوب كرة بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن حارس المرمى أوناي سيمون تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 60 ليظل التعادل قائما.

وحافظ بيلباو، المنتشي بتأهله لقبل نهائي الدوري الأوروبي، على انضباطه الدفاعي، وأحبط محاولات ريال في أغلب أوقات المباراة، لكنه لم ينجح في أن يصنع فرصا تهديفية.

وقال أليكس برينغير لاعب بيلباو “لعبنا بشكل جيد، ودافعنا حتى النهاية، لكننا نعرف كيف يكون ريال مدريد في البرنابيو.. أعتقد أن الفريق رد بشكل جيد. أيا كان من يلعب، فنحن نؤدي جيدا، لكنهم فريق رائع ويحاصرونك في منطقة الجزاء، وهذا أمر صعب”.

وتجمد رصيد بيلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.

(رويترز)