هدف مبانجولا يمنح يوفنتوس الفوز 2-1 على أيندهوفن في دوري الأبطال

تورينو (إيطاليا): أحرز البديل سامويل مبانجولا هدف الفوز ليوفنتوس في اللحظات الأخيرة ليقود العملاق الإيطالي للفوز 2-1 على أيندهوفن في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ومنح الهدف الذي جاء في الدقيقة 82 من مسافة قريبة يوفنتوس تقدما ضئيلا قبل أن يتوجه إلى هولندا لخوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل بعد أن نجح أيندهوفن في تعديل تأخره في الشوط الأول.

وضع ويستون ماكيني أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة قوية في الدقيقة 34 لكن المخضرم إيفان بيريشيتش، الذي بلغ 36 عاما في بداية الشهر الجاري، عادل النتيجة لأيندهوفن بعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحصل الفريقان، وقد سبق لهما الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على عدة فرص خلال مباراة سلسة وسيشعران أن بوسعهما ضمان التأهل إلى دور الستة عشر عندما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وقال لوك دي يونج قائد أيندهوفن “تباينت الأمور قليلا. كانت هناك مراحل سيطروا فيها (على ايقاع اللعب) ونحن سيطرنا في مراحل أخرى.

“سارت الأمور في الشوط الثاني في الاتجاهين وكل شيء لا يزال ممكنا (في مباراة الإياب) وسنسعى لتحقيق هدفنا (الفوز والتأهل)”.

ويعود الهدف الافتتاحي ليوفنتوس إلى إصرار المدافع فيدريكو جاتي، الذي كان حريصا على الضغط للأمام باتجاه الجهة اليمنى ليعترض الكرة بعد إبعاد سيئ وينطلق بها على الخط الجانبي للملعب ويرسل تمريرة عرضية خطيرة.

وفشل دفاع أيندهوفن في تشتيت الكرة بشكل صحيح لترتد داخل منطقة الست ياردات، قبل أن تسقط مرة أخرى أمام جاتي الذي هيأها بصدره إلى ماكيني على حافة منطقة الجزاء، ما أتاح للاعب الأمريكي فرصة اطلاق تسديدة صاروخية في شباك أيندهوفن.

وكانت بداية أصحاب الأرض قوية ونجحوا في الضغط على أيندهوفن على الفور وصنعوا الفرص لكينان يلدز وتيموثي ويا ونيكولاس جونزاليس، لكن كانت هناك بعض الفرص للفريق الهولندي في الشوط الأول.

وخاض يوفنتوس الشوط الثاني بإيقاع سريع أيضا وحُرم من فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد أن أبعد رايان فلامنجو تسديدة مبانجولا من على خط المرمى إثر إنطلاقة سريعة للاعب ويا من على الجناح وإرساله لتمريرة عرضية متقنة.

وبعدها بخمس دقائق، أدرك أيندهوفن التعادل عندما انطلق نوا لانج إلى الداخل من ناحية الجناح ليسدد من على حافة منطقة جزاء يوفنتوس، لتحلق الكرة في الهواء بعد تصدي مانويل لوكاتيلي لمحاولة التسديد. وسقطت الكرة أمام بيريشيتش الذي سيطر عليها بمهارة بلمسة أولى رائعة، ثم دفع بالكرة إلى يسراه ليسددها باتجاه القائم القريب في الشباك.

وكانت هناك مطالبات باحتساب لمسة يد ضد لانج أثناء بناء الهجمة ولكن تم تأكيد الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وانتزع يوفنتوس فوزا صعبا قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، حيث أرسل فرانسيسكو كونسيساو تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، لتجد والتر بنيتيز حارس مرمى أيندهوفن الذي ابعد الكرة باتجاه قدم مبانجولا، الذي اغتنم الفرصة وأسكن الكرة الشباك.

وقال مبانجولا بعد المباراة “نعلم أنه عندما نستقبل هدفا، يجب علينا مواصلة اللعب كما كان الحال قبله.

“مع جودة الأداء لدينا، إذا واصلنا اللعب يمكننا العودة في النتيجة وتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار”.

وعلق يوفنتوس عبر صفحته على فيسبوك على أداء اللاعب بعبارة “يا له من عرض، يا سام (سامويل)..يا له من عرض” مصحوبة بصورة للاعب عقب تسجيله لهدف الفوز.

