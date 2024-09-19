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هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد الفوز على لايبزيغ

19 - سبتمبر - 2024

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مدريد: منح هدف للمدافع خوسيه ماريا خيمينيز بضربة رأس في اللحظات الأخيرة فريقه أتليتيكو مدريد الفوز 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ في المباراة الافتتاحية للفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس.

تقدم لايبزيغ بهدف سجله المهاجم بنيامين سيسكو بضربة رأس اثر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الرابعة. لكن أنطوان غريزمان سدد كرة رائعة في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 28 ليعادل النتيجة.

وسيطر أتليتيكو على المباراة وضغط بقوة، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف الفوز إلا في الدقيقة 88 عندما لعب ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من غريزمان.

(رويترز)

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