هدف ميسي يمنح الأرجنتين الفوز على الإكوادور في تصفيات كأس العالم

بوينس أيرس: هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليمنح الأرجنتين بطلة العالم الفوز 1-صفر على ضيفتها الإكوادور في مستهل تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الجنوبية الليلة الماضية.

واستحوذت الأرجنتين على الكرة لكنها واجهت مشكلة أمام دفاع ضيفتها.

وواصل القائد ميسي مستواه الرائع بعد تألقه مع إنتر ميامي، وسدد ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 77.

وأبلغ ميسي الصحفيين “لعبنا ضد فريق قوي ويملك لاعبين رائعين كما أنه قوي على الجانب البدني.

“الكل يريد الفوز على الأرجنتين والآن ستزيد هذه الرغبة لكوننا أبطال العالم. لا يمكننا الراحة وعلينا التحسن عما كنا عليه”.

(خدمة رويترز الرياضية العربية)