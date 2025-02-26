هدف هالاند في توتنهام يقود مانشستر سيتي للمركز الرابع بدوري إنكلترا

لندن: أصبح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ثاني لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في كل موسم من مواسمه الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفوز ليقود حامل اللقب للانتصار 1-صفر على توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء والعودة إلى المراكز الأربعة الأولى.

وحول هالاند، العائد بعد غيابه عن الهزيمة 2-صفر على أرضه أمام ليفربول يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة، تمريرة جيريمي دوكو العرضية المنخفضة إلى داخل المرمى في الدقيقة 12 ليضع فريق بيب جوارديولا في المقدمة.

وكان بإمكان النرويجي أن يضيف المزيد إلى غلته حيث سيطر سيتي على الشوط الأول وتصدى حارس مرمى الفريق المضيف جوجليلمو فيكاريو لفرصتين خطيرتين منه ومن دوكو بينما أهدر سافينيو فرصة خطيرة مرت فوق العارضة.

وكادت أخطاء مانشستر سيتي أن تكلفه غاليا إذ سيطر توتنهام على الشوط الثاني وأهدر ويلسون أودوبير وماتيس تيل العديد من الفرص بينما تصدى إيدرسون لمحاولة من سون هيونج-مين بعد حلوله كبديل.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 47 نقطة في المركز الرابع من 27 مباراة بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

(رويترز)