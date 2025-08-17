هدم “الفندق المقلوب” يثير جدلا في تونس- (تدوينات)

تونس – “القدس العربي”: أثار قرار السلطات التونسية إزالة فندق البحيرة أو “الفندق المقلوب” جدلا واسعا في تونس، حيث دعا البعض للمحافظة على المبنى باعتباره “تراثا معماريا”، فيما رحب البعض الآخر بالقرار على اعتبار أن المبنى متهالك ويوشك على الانهيار كما أنه يصنف ضمن ما يسمى “العمارة الوحشية” والتي يعتبرها البعض مجرد “تلوث بصري”.

ويقع فندق البحيري في مدخل شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية بالقرب من “برج الساعة” وإلى جانب “عمارة الوطن” (المقر السابق لحزب بن علي)، ويتميز بالشكل الهرمي المقلوب والذي يعتبر أحد أبرز معالم العاصمة.

وتم تشييد المبنى من قبل المهندس الإيطالي رافاييلي كونتيجاني عام 1973، وقبل سنوات اشترته الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، ومنذ 2013، أصبح المبنى مهددا بالهدم.

وكتب المحامي عادل كعنيش: “وأخيراً سيتم بداية من اليوم هدم وإزالة نزل البحيرة بتونس العاصمة”.

وأضاف: “أقيم هذا النزل في بداية السبعينات على شكل هرم مقلوب وكان يحتوي على 416 غرفة مع أربعة أجنحة، ويحتوي على عشرة طوابق. اشترت النزل شركة ليبية منذ 2013 واعتزمت هدمه، ورغم المحاولات لإبقائه، حُسم الأمر وتغلب عنصر الجدوى على عنصر الطرافة، وسيتم هدمه لإقامة مركز تجاري على أنقاضه”.

واعتبرت المهندسة المعمارية أميرة بالحاج أن بناء فندق البحيري “وضع علامة على المشهد الحضري والمعماري للمدخل الشمالي لمدينة تونس. علامة على لحظة مهمة في الذاكرة الجماعية”.

وكتب المهندس المعماري مالك بلغيث “ظهر هذا الطراز المعماري في الخمسينات من القرن العشرين ليبلغ أوجه في السبعينات ليبدأ في التراجع في أواسط الثمانينات فاسحا المجال لفلسفات الأخرى أكثر حداثة. وُصف بالـ”بروتاليزم” استنباطا من الكلمة الفرنسية “brut” بمعنى خام أو وحشي لكون فلسفته تقوم على إبراز المادة الخام للبناء والمتمثلة أساسا في الإسمنت المسلح”.

وأضاف: “كان ظهور العمارة الوحشية أحد نتائج الحرب العالمية الثانية حيث دفعت أجواء إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب إلى تغير الذوق العام لرواد العمارة حينها بعيدا عن الزخرفة التي شهدتها فترة ما قبل الحرب كما دفعتهم الحاجة للتفكير في بناء مجمعات كبرى سكنية وجامعية وإدارية بتكاليف منخفضة نسبيا”.

وكتبت البرلمانية نجلاء اللحياني “بكل أسف وحزن عميق، بلغني اليوم خبر إصدار قرار هدم نزل البحيرة، أو ما يعرف بـ”الفندق المقلوب”، أحد الرموز البصرية والمعمارية النادرة في تونس والعالم. هذا الصرح كان تحفة فريدة تمثل تيار العمارة القاسية (البروتاليزم)، بواجهته الهرمية المعكوسة وأسلوبه الجريء الذي كسر النمط السائد في تونس ما بعد الاستقلال”.

وأضافت: “أكثر من 400 غرفة تطل على بحيرة تونس، احتضنت شخصيات ومشاهير في السبعينات والثمانينات، وكان المبنى شاهداً على طموح جيل أراد أن يجعل من العاصمة واجهة للحداثة. لكنّ الفندق عرف إهمالًا كبيرًا منذ حوالي 25 سنة، حتى بات مهددًا بالتدمير من قِبل المستثمر الليبي الذي اقتناه سنة2011 مقابل حوالي 17,5 مليون دينار (الدولار يساوي حوالي 3 دنانير)”.

وتابعت اللحياني: “في جوان/ حزيران 2024، أصدر والي تونس منشورًا رسميًا يمنع الترخيص بالهدم، داعيًا إلى الإسراع بترميمه وصيانته، مع الحفاظ على شكله الهندسي ودعمه بمبنى إداري وتجاري وقاعة مؤتمرات. غير أن هذا التوجه لم يُحترم، واليوم نُفاجأ بخبر المضي في خيار الهدم”.

واعتبر أنه كان يفترض الاستثمار “في هذه التحفة وتحويلها إلى معلم سياحي وثقافي عالمي، عوضا عن محو صفحة من ذاكرتنا الحضرية”.

وختمت اللحياني بالقول: “إن هدم نزل البحيرة ليس مجرد إزالة بناء، بل هو اقتلاع جزء من هوية العاصمة، وإسكات شاهد على مرحلة من تاريخنا الحديث”.