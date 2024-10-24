هدم “قبة مستولدة محمد على باشا” التاريخية يثير غضبا في مصر- (تدوينات)

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار إصرار الحكومة على هدم مقابر أثرية في منطقة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية غضبا واسعا في مصر.

وكانت “قبة مستولدة محمد على باشا” التاريخية، هي آخر ضحايا بلدوزر السلطة الذي سعى هدما في المنطقة التاريخية من أجل إنشاء جسر مروري جديد يربط بين الطريق الدائري ومحور صلاح سالم.

وبحسب الطبيب والباحث الأثري مصطفى صادق، فإن القبة التي تم هدمها، مدفون، بها نام شاذ قادين مستولدة الوالي محمد علي باشا الكبير المتوفاة في القاهرة عام 1869، وهي والدة الأمير محمد عبد الحليم المولود سنة 1831.

وأضاف صادق على صفحته على الفيسبوك: القبة مدفون بها البرنسيسة كريمة ابنة الأمير محمد عبد الحليم باشا ووجدان قادين المولودة في اسطنبول عام 1871 وتوفت سنة 1897 عن عمر 26 عاما، زوجة محمد علي جلال حفيد أحمد باشا المنليكلي القائد الحربي الشهير.

وتابع: كما تضم القبة رفات الأمير محمد علي حليم ابن الأمير محمد عبد الحليم باشا ومظهر فيض قادين الذي ولد في منطقة شبرا في 16 فبراير/ كانون الثاني 1869 وتوفي في يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني عام 1944، والنبيل عباس حليم حفيد الأمير محمد عبد الحليم باشا وابن الأمير إبراهيم حليم وزوجته الأولي ألفت خديجة فاضل.

وتابع: “تم استغلال هذا الحوش كمدرسة الإمامين في منطقة الإمام الشافعي وقد تخرج منها الكثير من الأشخاص منهم المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين وقد قيل لي من أحد خريجي هذه المدرسة إن الحوش كان دورين ثم تم هدم دور منهم وبقيت كمدرسة إلى أن صدر قرار “غاشم” بهدم هذه المدرسة وهذا الحوش”.

ولفت صادق إلى أن القبة كانت في غاية الروعة والجمال، ومحاطة بآيات من القرآن الكريم بكامل محيط القبة وكان يوجد بها زخارف هندسية ونباتية.

وواصل: “قبل أيام تم نقل رفاة المتوفيين منها إلى حوش ملك أسرة من أسر محمد علي باشا الكبير”.

ووصف الطريقة التي جرى هدم القبة بها بالهمجية وكأنهم يزيلوا مكان خرب أو منزل سيئ السمعة.

تحرك نقابي

إلى ذلك قررت نقابة المهندسين المصريين، تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعماريين المتخصصين وكل ذي صلة لبحث ما ورد للنقابة من تساؤلات وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، والتواصل مع كل الجهات المعنية لبحث الأمر وإعداد تقرير شامل.

وأعرب نقيب المهندسين طارق النبراوي في بيان، عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة “مستولدة محمد علي باشا” في قرافة الإمام الشافعي.

وأهاب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية. كما أعلنت نقابة المهندسين، جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.

إرث حضاري

وأكدت النقابة، أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثًا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه، لافتة إلى أن الترويج لكونها مبانٍ غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها. وحذرت النقابة، من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.

وأبدت النقابة، استعدادها للمشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ما تم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي.

باحث أثري يصف طريقة هدم القبة بالهمجية.. وتحركات برلمانية ونقابية لحماية المقابر التاريخية

هدم القبة دفع عدد من النواب إلى التحرك، وتقدم النائب عبد المنعم إمام بطلب إحاطة إلى وزير السياحة ووزير التنمية المحلية بشأن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا.

وأكد في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق بشأن مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.

وتابع: “هذا التصرف يمثل تهديدا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءا مهما من الهوية المصرية، الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودا مكثفة وتعاونا بين الوزارات المختصة، خاصة مع ازدياد التحديات المتعلقة بالترميم والصيانة”، مشددا على أن “الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، نظرا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها، هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا”.

وطالب إمام بتوضيح أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي، ومعرفة خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ودعا لإيضاح الإجراءات الحالية أو المستقبلية لترميم وصيانة المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك مدى التنسيق بين وزارة الثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة، وإلى الكشف عن المسئول عن قرار الهدم وما تم من إجراءات لمحاسبته وفقا للقانون.

مشروعات الطرق

وتقدمت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أمل سلامة، بطلب إحاطة إلى وزراء السياحة والآثار والنقل والإسكان، بشأن إعادة النظر في خط سير بعض مشروعات الطرق التي تعترضها مبان أثرية، أو ذات طراز عمراني فريد، لمنع هدمها.

وذكرت سلامة أن تنفيذ محاور وجسور الطرق يصطدم ببعض المباني الأثرية، أو ذات الطراز العمراني الفريد، بما في ذلك المقابر التاريخية، التي تشرع السلطات حالياً في هدمها، ولعل آخرها قبة حليم باشا التاريخية التي تعرضت للهدم في منطقة السيدة عائشة.

وحذّرت سلامة من استمرار هدم مقابر القاهرة التاريخية، لما يثيره ذلك من غضب لدى المواطنين، خصوصاً أنها تعكس هوية الدولة المصرية، وتاريخها الحضاري الزاخر، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في تخطيط المشروعات التي تمر داخل الكتل السكنية، وتحديداً التي يوجد بها مبان تراثية وتاريخية.

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قراراً بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتين من أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيداً لإزالتهما. ونقل رفات المتوفين فيهما إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

ودفعت احتجاجات شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تأليف لجنة خبراء في يونيو/ حزيران 2023، الهدف منها التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية فيما يعرف باسم “حديقة الخالدين” في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء متحف ملحق بها يضم القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.

وتأتي عمليات الإزالة التي طالت مقابر تاريخية في وسط القاهرة، ضمن مخطط القاهرة 2050 الذي أطلقه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حين كان رئيساً لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية عام 2009.

وبدأت أزمة هدم المقابر التاريخية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتم كشف مذكرة بشأن المدافن التي وقعت في نطاق الإزالة في مشروع تطوير محور صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حديقة الفسطاط بامتداد 6 كيلومترات، تتخللها جبانات المجاورين وباب الوزير وسيدي جلال والسيدة نفيسة والطحاوية والإمام الشافعي وسيدي عمر.

وفي عام 2020 أثير جدل بشأن عدد من المقابر في منطقة منشية ناصر في قلب القاهرة التاريخية، يُزعم أنها “جبانة المماليك” وتعود لنحو 5 قرون من أجل إنشاء جسر، وتعد مقابر المماليك أقدم جبانة إسلامية في مصر، وتحتل موقعا متميزا وسط العاصمة.