هدنة 40 يوما وتبادل أسرى.. تفاصيل جديدة حول مقترح باريس للتهدئة في غزة

دبي: تلقت حركة حماس مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة، يتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة أسرى فلسطينيين بمحتجزين إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد، وفقا لما قاله مصدر كبير مقرب من المحادثات اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا وتوصيل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين.

وقال المصدر لرويترز إن المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 من الرهائن الإسرائيليين بينهم نساء وقصّر تحت 19 عاما وكبار سن فوق 50 عاما ومرضى بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 أسير فلسطيني دون إعادة اعتقالهم.

ويبدو أن محادثات الهدنة في غزة هي أكثر المساعي جدية منذ أسابيع لوقف القتال في القطاع الفلسطيني المنكوب وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب.

وكثف الوسطاء الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم الانخراط في عمليات عسكرية خلال شهر رمضان في قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يبدأ هذا العام في مساء العاشر من مارس آذار وينتهي مساء التاسع من أبريل نيسان.

وقال بايدن، الذي تم تسجيل تصريحاته الاثنين وبثها برنامج على شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية الثلاثاء إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من ترك رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.

وبعد أن شنت حماس هجوما مباغتا في السابع من أكتوبر تشرين الأول، قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، ردت إسرائيل بهجوم بري على غزة قالت سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 30 ألف شخص.

(رويترز)