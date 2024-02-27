هدنة 40 يوما وتبادل أسرى.. تفاصيل جديدة حول مقترح باريس للتهدئة في غزة

دبي: تلقت حركة حماس مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة، يتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة أسرى فلسطينيين بمحتجزين إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد، وفقا لما قاله مصدر كبير مقرب من المحادثات اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا وتوصيل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين.
وقال المصدر لرويترز إن المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 من الرهائن الإسرائيليين بينهم نساء وقصّر تحت 19 عاما وكبار سن فوق 50 عاما ومرضى بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 أسير فلسطيني دون إعادة اعتقالهم.
ويبدو أن محادثات الهدنة في غزة هي أكثر المساعي جدية منذ أسابيع لوقف القتال في القطاع الفلسطيني المنكوب وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب.
وكثف الوسطاء الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم الانخراط في عمليات عسكرية خلال شهر رمضان في قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يبدأ هذا العام في مساء العاشر من مارس آذار وينتهي مساء التاسع من أبريل نيسان.
وقال بايدن، الذي تم تسجيل تصريحاته الاثنين وبثها برنامج على شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية الثلاثاء إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من ترك رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.
وبعد أن شنت حماس هجوما مباغتا في السابع من أكتوبر تشرين الأول، قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، ردت إسرائيل بهجوم بري على غزة قالت سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 30 ألف شخص.
(رويترز)
إنها خطة شريرة… الصهاينة يريدون استراحة خلال شهر رمضان… لأنهم يعلمون أن المسلمين خلال شهر رمضان متحدون فيما بينهم… ويخافون من أن يتحد جميع المسلمين مع غزة.!
يريدون تدمير غزة دون أن تتحرك أي دولة إسلامية… كل ما يأتي من الصهاينة أو الأمريكان سيئ.
يجب تاخير الهدنة الى ما بعد العيد لان رمضان عند المسلمين تسن فيه الهمم وتقوى فيه التضحية وحب الشهادة وفيه يقع النصر باذن الله كما وقع في غزوة بدر وعدة غزوات اخرى انتصر فيها الاسلام على الظالمين, فعلى المقاومة ان لا تفوت هذه الفترة المباركة
لا صفقة بل مجرد مضيعة الوقت وضحك على
محكمة العدل الدولية والرأي العام.
بدون تحقيق الشروط التي وضعتها حماس التي تطالب بإنسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وفتح الحدود أمام المساعدات سوف يكون ذلك أكبر خطر على المقاومة والشعب في غزة. الجيش الإسرائيلي سوف يقوي سيطرته على معظم غزة ويطهر جميع المتواجدين فيها، ويخترق الحجج والأكاذيب ليماطل ويمنع إدخال المساعدات لدفع المواطنين إما للإستسلام أو الهجرة أن الموت جوعاً وعطشاً. وليشن حرب أشرس بعد إنقضاء الهدنة وإرتياح جيشه المنهك وإعادة تجهيزه وإستعداداته. نتنياهو وقادة إسرائيل يخادعون في تصريحاتهم، إسرائيل منهكة تماماً ولا تستطيع الإستمرار في هذا الوضع أسابيع بدون إنهيارها التام. فلا تنخدعوا ولا تستسلموا وما النصر إلاّ صبر ساعة.
وأنا أقول هدنة الأربعين كذبة وكذبة،. حذار أن تصدقوا يا أحرار فلسطين أكاذيب ومراوغات عصابة الشرذمة الصهيونية 🇵🇸🤕☝️🔥🚀
cease fire now and forever , should never trust the Jews and their allies
فلنمت جميعا ويحي الحق
شهر رمضان المبارك
شهر الجهاد وترتفع فيه الهمم
اغلب انتصارات الصحابه في شهر رمضان
والنتن ياهو كذاب أشر
سوف يكمل الحرب بعد الهدنه
يجب على المقاومه رفض الهدنه
كيف تضيع دماء 30 الف فلسطيني
سدا
الا لعنة الله على اليهود وأعوانهم