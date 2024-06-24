هدهد بيروت في حيفا

فاجأنا جنود نتنياهو في بداية الأسبوع الفائت بسلاح بدأ استخدامه في القرن الثالث قبل الميلاد، إنه المنجنيق. فتم تصوير جندي إسرائيلي يقصف بالمنجنيق من خلف جدار على جنوب لبنان.
والمنجنيق آلة كانت تستعمل لإطلاق القذائف لمسافة كبيرة من دون مساعدة البارود أو أي مادة دافعة لإخفاء مكان إطلاقها.
لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية «انجلق» علينا بهوسه بإعادتنا إلى القرون الوسطى، فذهب هو إلى القرون الوسطى كي يحرق بلادنا بجميع الآلات المتاحة.
هذه هي اللعبة الإسرائيلية مع لبنان منذ البداية.
ما معنى إعادتنا إلى القرون الوسطى ونحن نعيش في اللادولة؟
معناه أنه لا يملك سلاحاً ضدنا سوى النار، والنار لا تكفي في الحروب، فهدف الحرب يكون في العادة إخضاع العدو، أما إذا كان العدو بلا بنى سياسية فإن الهدف من الحرب ينتفي.
وفي سجال جرى في صحيفة هآرتس حول تدمير البنى التحتية اللبنانية، برز رأي العميد الإسرائيلي السابق، غيورا آيلاند، الداعي إلى تدمير البنى التحتية للطاقة والمواصلات والإعلام، وجعل وسط بيروت كوسط غزة درساً لحزب الله لإنهاء الحرب.
ليفتتح المحلل الإسرائيلي تسيفي برئيل مقاله ساخراً بهذه العبارة: «عن أي بنى تحتية يتكلّم العميد؟».
لقد نجح اللبنانيون في تدمير جميع بناهم التحتية وحولوا بلادهم إلى صحراء تعج بالمولدات الكهربائية وخزانات توزيع الماء. ولم تعد البنى التحتية تعني شيئاً لهم، صارت بناهم التحتية بنى فوقية، كل إنسان يحمل بنيته على ظهره ويعيش.
هذا هو درس المقاومة في غزة ولبنان، وهو درس في لا جدوى تهديدنا بواقعنا.
أما الجواب فكان على شكل مسيّرة أطلق عليها السيد نصر الله اسم «الهدهد».
والهدهد لمن يعرف أو لا يعرف، هو طائر لعب دوراً أساسياً في علاقة سليمان الحكيم وبلقيس ملكة سبأ؛ إذ قام الهدهد بالتسلل إلى مملكتها وعاد بتقرير وافٍ وشافٍ عنها. كما ورد في سورة النمل: «فمكث غير بعيد، فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ عظيم»، أي أن الهدهد كان منذوراً لإحداث الأعجوبة.
وهذا ما قرره حزب الله عندما اختار «الهدهد» اسماً لعمليته الاستطلاعية فوق حيفا.
الإسرائيليون ذهبوا إلى القرون الوسطى مهددين فلم يصنعوا سوى أضحوكة بلا معنى، أما المقاومة في لبنان فذهبت إلى ما قبل القرون الوسطى لتصنع أعجوبتها عبر تقديم الصور والتسجيلات الواضحة والدقيقة لحيفا ومواقعها التي تستطيع أن تطالها في أي لحظة.
كيف نقارن الإنجازين؟
الاول، وهم إسرائيلي اختفى ولم يعد أحد ينظر إليه إلا بالسخرية. أما الثاني، الذي صنعته المقاومة، فلقد تحول إلى حدث كبير يتصدر المشهد.
الحدثان حصلا في عالم مضطرب، كأننا نعيش في هستيريا شاملة.
العالم يعيش الفوضى ولن يوقظه منها أحد، فانهيار الرأسمالية أتى مصاحباً لانهيار الأخلاق والقيم، بحيث صرنا أمام مجهول مخيف لا ندري كيف نخرج منه.
بالأمس، رأيت صورة مدهشة لجدة في قرية قضاء جزين، تقف أمام طاولة تصف عليها أقراص الكشك وأمامها تتساقط الغارات الإسرائيلية وهي لا تبالي.
هذه اللامبالاة هي الجواب الذي يقدمه أهل الأرض لمغتصبيها. فالأرض تمتلك أصحابها ويحرسها هدهد قادر على عبور المسافات وعلى تجاوز الخوف.
امرأة وهدهد، يلخصان المشهد اللبناني اليوم.
هذا المشهد الذي طرأ عليه الكثير من القصف والعنف في الجنوب اللبناني، لا يزال ثابت الأركان يلملم جراحة ويقف شامخاً أمام الغزاة.
أما حيفا، مدينة العشاق والبحر، فقد فتحت ذراعيها للهدهد الذي انتظرته طويلاً وأدخلته ميناءها وبحرها.
أما الهدهد فلا حدود عنده؛ لأنه يطير في الفضاء وفوق البحر فيصنع مداه كما يشاء، ويستعيد حكايته ويعيد روايتها انطلاقاً مما رأى.
لذا، صار التهديد الحقيقي هو تهديد نصر الله لإسرائيل بإعادتها إلى العصر الحجري بعدما أعاد الهدهد كتابة نصه بالعربية والإنجليزية والعبرية، موفراً عبء الترجمة.
في طلب كثير على الهداهد هادي الأيام.
ايش الحكاية.
مكنش يوم يوم ما سميت حالي هدهد سليمان صار لي شعبية مخيفة
اتخذت هالإسم لأني احب الهدهد فعليا ولأنه بشرى خير وبركة ولاني اكره وامقت الخونة كرها شديدا وانتقدهم بحدة وأنعتهم باقل ما هم اهل له.
ومع ذلك أسافر لبلادهم حيث اهلي موزعين على بلاد الجوار.
ربنا يستر وبس.
كل التقدير والاحترام للكاتب الحر
مقالة أدبية سياسية بإمتياز !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
“فالأرض تمتلك أصحابها….” , ورجال مفكرين مثل الياس خوري يكتبون التاريخ قبل حصولها….
/والهدهد لمن يعرف أو لا يعرف، هو طائر لعب دوراً أساسياً في علاقة سليمان الحكيم وبلقيس ملكة سبأ؛ إذ قام الهدهد بالتسلل إلى مملكتها وعاد بتقرير وافٍ وشافٍ عنها. كما ورد في سورة النمل: «فمكث غير بعيد، فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ عظيم»/… اهـــ
والمنجنيق كذلك تمثّلٌ بمقلاع داوود – إذ خرج داوود هذا حين كان شابًّا ومعه مقلاعه الذي يرمي به الحجارة بمثابة سلاحه، فرمى جالوت بحجر في جبهته وخرّ من ثم صريعًا (وبحسب الأسطورة، كان النصر لبني إسرائيل وتزوّج داود من ابنة طالوت وأصبح ملكا على بني إسرائيل، إلى آخره)..
أما عن كيفية قتل داوود لجالوت، تقدم الأخير المدجج بالسلاح والدروع وسخر من داود وتمادى في إهانته، فوضع داود حجرا قويا في مقلاعه وطوح به في الهواء وأطلق الحجر فأصاب جالوت فقتله، كم ورد في القرآن:
﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 251]
لعل من الإنجازات المهمه بعد عملية تحرير غلاف غزه من براثن الاستعمار الاستيطاني في لمدة قد كانت مدتها ايام لهو مكافأ لما فعله حزب الله تجاه العدوان الصهيوني الذي أشاع الدمار منذ هذا الاحتلال الاستيطاني الذي مازال يقتل الشعب الفلسطيني الذي لن يكف عن هذا الجهاد الي حين تحرير وطنه من هذا الاحتلال الاستيطاني الذي أشاع الدمار في فلسطين ولن يكتفي بهذا بل نشر عدوانه ودماره في لبنان في لبنان رجال يسعون الي تدمير هذا الكيان لا نه كيان غريب عن هذه المنطقة التي بليت به وجعلت دولنا تواجه المشاكل بفضل وجوده إلا ان هدد حزب الله ادي الرساله المطلوبة منه وهي إرعاب العدو فله منا كل التحية علي جهاده في سبيل العدالة المفقوده
شكراً أخي الياس خوري. كنت أعتقد في الماضي أن أسم هدهد مؤنث! في الحقيقة أخذتني قصة اللامبالاة، ولاشك كما دوماً هي كلماتك الرائعة، إلى واحدة من أحلى قصص حياتي بقينا أن وزوجتي تسع سنين لم نرزق بطفل لكن الأمر بالنسبة لم يكن ذو أهمية على عمس زوجتي التي مانت تتمنى الإنجاب. ذهبنا في زيارة لصديقتها في برلين وذهبنا معاً إلى إحدى الحدائق ومعنا طعامنا والأركيلة الاي تدخنها زوجتي. وإذا بحادث وفجأة جاءت طائرة إسعاف مروحية وحطت قريباً منا فركضنا مهرولين لنبتعد عنها. وفقط! زوجتي بقيت غير مبالية وتدخن الأركيلية وفي الحقيفة بلا مبالاة رغم أن هوظ المروحية كاد أن يقلب كل ماحولها. تعجبنا منعا لهذا الموقف لكن لم يحصل شيء لها. وبعد اسبوعين من عودتنا في اليوم التالي جاءت زوجتي إلي وعيناها تدمع ولم تبدو حزينة. فقلت لها ماالأمر! فأخبرتني أن الطبيبة أخبرتها بأنها حامل (الأسابيع الأولى من الحمل).
أعتقد ان المجرم الداعم الأمريكي سيزود المجرم الاسرائيلي الابادي بقنابل اعماق مرعبة التفجير لتدمير جنوب اللبنان والضاحية الجنوبية ن بيروت والمناطق الحضرية من لبنان كما فعل بغزة الباسلة وهذه فرصتهما الذهبية للقضاء على حزب الله وربما ضرب المواقع النووية في ايران ايضا فالموضوع جدي هذه المرة مع انشغال روسيا في اوكرانيا ولامبالاة الصين وكان على ايران ان تبادر بصناعة قنبلة نووية لو اتيحت لها الفرصة ولا تلتزم بتعليمات المرشد الأعلى الغير واقعية في مثل هذه الظروف وبالحق فانا شخصيا لا اعتقد ان هذا هذا العدو المنفلت وداعمه الأمريكي سيرتدع من قصة الهدهد بل سيجدها فرصة سانحة لتدمير حزب الله وكذلك لنه سيحظى للسف بدعم معنوي وعملياتي من دول التطبيع العربية التي ترغب ايضا بالتخلص من محور المقاومة!
هذا زمن الهدهد المقاوم