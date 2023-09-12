هدوء حذر يسود مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

بيروت: يسود الهدوء الحذر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في صيدا بجنوبي لبنان، باستثناء تسجيل بعض الرشقات الرشاشة بشكل متقطع.

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام” الثلاثاء، “شهد المخيم ليلة هادئة، تخللتها خروق لوقف اطلاق النار الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية على إثر اجتماعها مع اللواء الياس البيسري في المديرية العامة للأمن العام”.

وكانت اشتباكات اندلعت، مساء الخميس الماضي، في مخيم عين الحلوة بين عناصر من حركة “فتح” ومجموعات إسلامية، بعدما فشلت القوة الفلسطينية المشتركة بتنفيذ انتشار لها في كافة انحاء المخيم ورفض الجهات المعنية تسليم المتورطين في اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، ورفض المسلحين إخلاء المدارس داخل المخيم.

وأسفرت الاشتباكات منذ اندلاعها يوم الخميس الماضي عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المتقاتلين والمدنيين، وأدت إلى نزوح العديد من سكان المخيم إلى مدينة صيدا، التي طالها الرصاص والقذائف جراء الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة، بالإضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في محيط المخيم.

( د ب أ )