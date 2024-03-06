هدوء في سوق العملات قبيل خطاب باول وبتكوين تنتعش مجددا

طوكيو: استقر الدولار إلى حد بعيد اليوم الأربعاء إذ تجنب المتداولون الرهانات الكبيرة قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس، فضلا عن قرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة وبيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.

وعلى صعيد العملات المشفرة، اكتسبت بتكوين زخما جديدا وإن كانت قد ظلت دون المستوى القياسي المرتفع الذي وصلت إليه خلال جلسة مسائية متقلبة.

أدى غياب المحفزات إلى إبقاء الدولار محاصرا داخل نطاق ضيق، بعد انخفاضه الليلة الماضية على خلفية البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكية قليلا في الشهر الماضي.

ويعتبر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير شباط الذي يصدر يوم الجمعة بمثابة اختبار لتوقعات أسعار الفائدة، مع احتمالية هز الأسواق إذا فاجأها التوظيف وجاء في الاتجاه الصعودي.

ويترقب المتعاملون أيضا اليوم الأول لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول أمام الكونجرس حول حالة الاقتصاد، ومن المتوقع أن يدعم موقف المركزي الأمريكي من حيث انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، حول مستوى 103.76.

واستقر اليورو عند 1.0855 دولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غدا الخميس.

(رويترز)