هدى سويد: إنها حرب نازية ضد عراة

بيروت – «القدس العربي»: وجدت الزميلة هدى سويد، التي تعيش في مدينة «سرزانا مارتينيتي» الإيطالية منذ سنوات خلال اهدائها كتابين لها لبلدية المدينة، مناسبة للرد على أسئلة الصحافيين حول الحرب على غزة وجنوب لبنان، ووضع المنطقة العربية ككل في ضوء الاحتلال الصهيوني.

فبعد الحديث عن الكتابين ومضمونهما، انتهزت سويد الفرصة وتمنت على البلدية لو تمكنت من مد يد المساعدة لغزّة، التي تعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها. وتناولت الوضع الإنساني والمعيشي في غزّة والضفة الغربية. ووصفت ما تقوم به اسرائيل بالإبادة الجماعية لشعب غزّة، ينفّذها جيش مدجج بالسلاح، ومزود بأحدث منتجات التكنولوجيا الأمريكية.

وأضافت مشبهة ما يجري بـ»حرب نازية ضد عراة». واستذكرت مجازر اسرائيل التي لا تُحصى في لبنان، منها صبرا وشاتيلا، ومجزرتي قانا.

وركزت أسئلة الصحافيين الاستفسارية على معرفة الرابط بين لبنان وغزّة. وحول التركيبة السياسة القائمة في لبنان. وكذلك عن الوضع الاقتصادي المستمر بالتدهور منذ سنوات. وهنا أسهبت في شرح الواقع اللبناني والتوازنات السياسية التي يخضع لها. وكذلك الضغوط الكبرى التي يعيشها نتيجة اللجوء السوري الكبير.

ورداً على سؤال حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عادت إلى التاريخ. فهذا الوجود الفلسطيني في لبنان أنتجته النكبة واحتلال فلسطين وطرد سكانها منها. وشرحت مدى القهر الذي يعيشه اللاجئون في المخيمات. فهم محرومون من أبسط شروط العيش الكريم، ومن حق العمل في عشرات المهن في لبنان.

وعن كتابي هدى سويد اللذين اهدتهما لمكتبة البلدية، فالأول بعنوان «إيطاليا الخفية» صدر عن دار بيسان سنة 2020. والثاني بعنوان «أنا أبقى في البيت» صدر عن دار الفارابي سنة 2021. وقد تسلّم الكتابين المسؤول الثقافي الدكتور جيورجيو بورّيني.

وقيّم بوريني الهبة الثقافية للمكتبة، والتي تنضم إلى 50 ألف عنوان. وهما أول عنوانين باللغة العربية. وقال: اضافة لقيمتهما الفكرية والثقافية يشكل الكتابان مصدراً للقارئ العربي غير المتمكن من اللغة الإيطالية، للتعرف على ايطاليا باللغة العربية. ووعد الدكتور بوريني بترجمة الكتابين إلى اللغة الإيطالية.

وفي الختام شكرت مجلس البلدية وكل من ساهم بإنجاح اللقاء. وشكرت الحضور والصحافيين بشكل خاص. يذكر أن كتب الزميلة سويد موجودة في المكتبة الوطنية في باريس، ونورو في سردينيا، بالإضافة إلى المكتبات العربية.