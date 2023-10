هدية ساخرة من ترامب لمنافسته هيلي.. قفص عصفور لصاحبة “الدماغ الصغير”- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت نيكي هيلي، المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري، يوم الأحد، إن إدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب أرسلت قفصًا للطيور مع طعام خاص للعصافير إلى غرفتها في الفندق، بعد يوم من وصف الرئيس السابق ترامب لها بـ “دماغ العصفور”.

وفي منشور على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، نشرت هيلي صورة لقفص عصافير به كيس كبير من الطعام، مع لافتة كتب عليها “من حملة ترامب”.

وقالت هيلي في منشورها: “بعد يوم من الحملة الانتخابية، هذه هي الرسالة التي تنتظرني في غرفتي بالفندق.. #PrettyPatheticTryAgain #YouJustMadeMyCaseForMe”.

ويأتي هذا المنشور في الوقت الذي حول فيه ترامب، المرشح الأوفر حظا في الحملة التمهيدية للحزب الجمهوري، تركيزه إلى استهداف هيلي، التي عملت سفيرة في عهده لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية ساوث كارولاينا سابقاً.

وقد صعدت هيلي في الساحة الرئاسية للحزب الجمهوري، بمساعدة الأداء القوي في مناظرتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأطلق ترامب على هيلي لقب “دماغ العصفور” في منشور يوم الجمعة، وكتب على إكس ” كم هو لطيف منك يا هيلي أن تقولي لن أترشح أبدًا ضد رئيسنا العظيم، لقد قام بعمل رائع، وأنا أعلم جيدًا أن كلماتها لا تعني شيئًا. حتى أنها جاءت إلى مارالاغو مع عائلتها “تحمل الهدايا”، على أي حال، ليس لدى “عقل العصفور” والموهبة أو المزاج للقيام بهذه المهمة. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”.

وردت هيلي يوم الجمعة على الهجوم في منشور على موقع X، مشيرة إلى أنه يظهر زخم حملتها.

After a day of campaigning, this is the message waiting for me outside my hotel room…#PrettyPatheticTryAgain#YouJustMadeMyCaseForMe pic.twitter.com/htbSumo58r

— Nikki Haley (@NikkiHaley) October 1, 2023