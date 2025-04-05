هذا ما قاله نضال الشافعي بعد تشييع جثمان زوجته- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

في تعليقه الأول بعد تشييعه جثمان زوجته الفنانة هند محمد علي، التي توفيت صباح الجمعة بعد 22 يومًا من وفاة والدتها، عبّر الفنان نضال الشافعي عن حزنه العميق لفقدانها، والذي شكّل صدمة كبيرة له ولعائلتها، خاصةً زوجها الذي كان يتغنى دائمًا بمتانة علاقتهما في لقاءاته الإعلامية.

وعبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، نشر نضال الشافعي تعليقًا بدأه بالآية الكريمة: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.

وأضاف: “سيُقام العزاء يوم السبت الموافق 5 أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أسألكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة”.

كان نضال الشافعي قد شيع جثمان زوجته إلى مثواها الأخير من مسجد بهجت بدريم لاند وسط حالة من الحزن الشديد.

ورغم حضور العديد من أصدقائه الفنانين، كان نضال في حالة انهيار تام، حيث تمسك بنعش زوجته وانهار بالبكاء أثناء دفنها، مما عكس عمق علاقته وحبه الكبير لها.

وشارك عدد من نجوم الفن في صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة هند محمد علي في مسجد بهجت بدريم لاند، وكان في مقدمتهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم أحمد بدير، أحمد عزمي، أحمد رزق، إيهاب فهمي، داليا البحيري، محسن رزق، خالد جلال، كريم الحسيني، أحمد أمين، أحمد زاهر، لقاء سويدان، وداليا مصطفى ووفاء عامر.