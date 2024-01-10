هذه محاكمة للغرب الداعم لإسرائيل أيضا!

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفع جنوب افريقيا دعوى على إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين خلال حربها على غزة قضية «لا أساس لها من الصحة» وأنها «تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار».

وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، كان أكثر حذرا من نظيره الأمريكي في التعليق على ما يجري في غزة حيث أجاب على سؤال للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إنه «قلق» من اتخاذ إسرائيل مسلكا قد يكون انتهاكا للقانون الدولي، ولكنه حين سئل عن إيقاف إسرائيل إمدادات المياه إلى غزة رفض التأكيد على أن حرمان السكان المدنيين منها يرقى إلى انتهاك القانون الدولي، ورغم أنه رأى أشياء «تبعث على القلق الشديد» لكنه لم ينتقد أعمال إسرائيل.

موقف بلينكن الصريح هو، على أي حال، جزء من موقف الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن، الداعم عسكريا وسياسيا وإعلاميا لإسرائيل بشكل مخز وبشع منذ بدء حرب تل أبيب الوحشية ضد أهالي غزة بدعوى محاربة «حماس» كما أن موقف كاميرون هو جزء من الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقوم به بريطانيا تحت إدارة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهناك تماهيات غربية أخرى، مع موقف واشنطن ولندن، وبشكل مبالغ به أحيانا، في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي عموما، كما أن هناك مواقف أوروبية مناقضة وشجاعة ومختلفة عن الموقف الأمريكي، كما رأينا في تصريحات مسؤولين في إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ومالطا.

يجب القول إن الإدارات الغربية، المؤيدة بشكل كامل لإسرائيل، اضطرت إلى تعديل اللهجة في تصريحاتها المقيتة، كما رأينا في تصريحات جو بايدن الأخيرة عن سعيه لـ«تقليص إسرائيل انتشارها في غزة على نحو ملحوظ» حين جوبه بانتقادات خلال حضوره فعالية كنسية، ومراوغات بلينكن عن أن محاكمة إسرائيل «تصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية» و«قلق» كاميرون الذي لا يؤدي لانتقاد جرائم إسرائيل، وتدخل في ذلك أيضا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك «الوصفية» التي تقول إن مستشفيات غزة «يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها» وهو قول لا يوجّه أدنى انتقاد لإسرائيل.

لا تغيّر التعديلات المراوغة في حقيقة استمرار الدعم الغربيّ لإسرائيل، غير أن اضطرار المسؤولين الغربيين للجوء إلى المراوغات، وإبداء القلق، والحديث عن «تقليص» والكلام عن «القدرة على أداء المشافي مهامها» هو نتيجة لضغوط الرأي العام والحراك الشعبي في تلك البلدان، رغم التضييق الأمني، والتدخّلات الحكومية، والإجراءات التعسّفية ضد المتضامنين مع الفلسطينيين، أو المنتقدين لإسرائيل.

المحاكمة التي ستجري في لاهاي اليوم، بهذا المعنى، هي محاكمة لهذه الدول الغربية، التي تشارك عمليا في الإبادة الجماعية الحاصلة، وعلى الأغلب سنرى أن تلك الدول ستحاول استخدام نفوذها وإمكانياتها لمنع صدور حكم قاطع ضد إسرائيل، لأن الحكم على الدولة اليهودية سيحمّل تلك الحكومات مسؤولية المشاركة في الإبادة.