هذه محاكمة للغرب الداعم لإسرائيل أيضا!

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفع جنوب افريقيا دعوى على إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين خلال حربها على غزة قضية «لا أساس لها من الصحة» وأنها «تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار».
وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، كان أكثر حذرا من نظيره الأمريكي في التعليق على ما يجري في غزة حيث أجاب على سؤال للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إنه «قلق» من اتخاذ إسرائيل مسلكا قد يكون انتهاكا للقانون الدولي، ولكنه حين سئل عن إيقاف إسرائيل إمدادات المياه إلى غزة رفض التأكيد على أن حرمان السكان المدنيين منها يرقى إلى انتهاك القانون الدولي، ورغم أنه رأى أشياء «تبعث على القلق الشديد» لكنه لم ينتقد أعمال إسرائيل.
موقف بلينكن الصريح هو، على أي حال، جزء من موقف الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن، الداعم عسكريا وسياسيا وإعلاميا لإسرائيل بشكل مخز وبشع منذ بدء حرب تل أبيب الوحشية ضد أهالي غزة بدعوى محاربة «حماس» كما أن موقف كاميرون هو جزء من الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقوم به بريطانيا تحت إدارة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهناك تماهيات غربية أخرى، مع موقف واشنطن ولندن، وبشكل مبالغ به أحيانا، في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي عموما، كما أن هناك مواقف أوروبية مناقضة وشجاعة ومختلفة عن الموقف الأمريكي، كما رأينا في تصريحات مسؤولين في إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ومالطا.
يجب القول إن الإدارات الغربية، المؤيدة بشكل كامل لإسرائيل، اضطرت إلى تعديل اللهجة في تصريحاتها المقيتة، كما رأينا في تصريحات جو بايدن الأخيرة عن سعيه لـ«تقليص إسرائيل انتشارها في غزة على نحو ملحوظ» حين جوبه بانتقادات خلال حضوره فعالية كنسية، ومراوغات بلينكن عن أن محاكمة إسرائيل «تصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية» و«قلق» كاميرون الذي لا يؤدي لانتقاد جرائم إسرائيل، وتدخل في ذلك أيضا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك «الوصفية» التي تقول إن مستشفيات غزة «يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها» وهو قول لا يوجّه أدنى انتقاد لإسرائيل.
لا تغيّر التعديلات المراوغة في حقيقة استمرار الدعم الغربيّ لإسرائيل، غير أن اضطرار المسؤولين الغربيين للجوء إلى المراوغات، وإبداء القلق، والحديث عن «تقليص» والكلام عن «القدرة على أداء المشافي مهامها» هو نتيجة لضغوط الرأي العام والحراك الشعبي في تلك البلدان، رغم التضييق الأمني، والتدخّلات الحكومية، والإجراءات التعسّفية ضد المتضامنين مع الفلسطينيين، أو المنتقدين لإسرائيل.
المحاكمة التي ستجري في لاهاي اليوم، بهذا المعنى، هي محاكمة لهذه الدول الغربية، التي تشارك عمليا في الإبادة الجماعية الحاصلة، وعلى الأغلب سنرى أن تلك الدول ستحاول استخدام نفوذها وإمكانياتها لمنع صدور حكم قاطع ضد إسرائيل، لأن الحكم على الدولة اليهودية سيحمّل تلك الحكومات مسؤولية المشاركة في الإبادة.
اتمنى توصيف الكيان بانه الكيان الصهيوني وليس الدولة اليهودية او الدولة العبرية، فجل يهود المنطقة العربية تحولوا الى مسيحيين ااو مسلمين او باقيين مثل السمرة في نابلس. فالحركة الصهيونية استولت على اليهود وتمثيلهم وادعت انها تمثلهم كلهم بينما تمثل مشروع استعماري. ولا
مجمل اليهود يعيشون في امريكا وهي لهم ارض الميعاد الحقيقية.
في سنة 1973… كتب رائد المقالة العلمية في العالم العربي..د/ أحمد زكي..افتتاحية تكلم فيها بمرارة عن بعض القانونيين العرب الذي اجهدوا القلم في الكتابة عن القضية الفلسطينية أمام هيئات صنعت بالحرب ووضعت قوانينها وادبياتها نتائج الحربين الكونيتين والمعسكر المنتصر فيهما..وهو بالمناسبة ليس سوى الفاعل الذي خلق إسرائيل بكل..؛وما نراه اليوم من حماس منقطع النظير حول قيام جنوب إفريقيا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في خطوة إعلامية لن توقف المجازر..ولكنها ستشغل حيزا هاما من الإعلام الذي كان موجها لسرد تفاصيل المجازر البشعة…؛ وبطبيعة الحال فإن أغلبية المنتشين بالحدث لم يتسائلوا عن اختصاصات هذه المحكمة…ومدى الزامية قراراتها التي يغلب عليها الطابع الاستشاري..ولا عن الزمن الذي ستستغرقه جلساتها في وقت يموت فيه العشرات في كل ساعة وأحيانا الدقيقة…وكيف سيتم استثمار هذا التحاكم وليس المحاكمة حسب طبيعة المحكمة نفسها…التي ستنظر في الجرائم من حيث ضخامتها ولكن ليس من حيث المسؤولية الجنائية التي تعتبر أسبقية الفعل…وتصنف الرد الإجرامي في خانة رد الفعل…؛ وانا أعتقد أن الأمر لن يخدم سوى المزيد من تمييع الموضوع..واعطاء المزيد من الوقت للصهاينة لتكريس اهذافهم على الأرض…والتستر على العجز العربي والدولي…
والأخوة الأعداء العرب الذين خرجوا بخفي حنين لا دنيا ولا دين .
ويل للعرب من شر قد اقترب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاكمة للغرب الداعم لإسرائيل أيضا. إذا تم ادانة إسرائيل على الغرب وأمريكا وكل من قدم الدعم لإسرائيل ان يبحث له عن مخرج من التأييد الأعمى خلال العدوان على غزة وعنوان هذا المقال في الصميم هذه المحكمة فعلا محاكمة كل من دعم إسرائيل وعلى جميع الدول العربية الوقوف مع جنوب افريقيا وعلى جامعة الدول العربية الاجتماع وإصدار بيان شكر وتقدير لحكومة جنوب افريقيا على هذا الموقف الإنساني والوقوف المشرف مع دولة قامت بما كان يجب ان تقوم به جامعة الدول العربية والان على دول التطبيع ان تنظر في مرآة الحياة وتعترف انها أجرمت في حق هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي ابهر العدو قبل الصديق بصمود لا مثيل له والبحث عن تعويض هذا الشعب وانا اقصد الشعب وليس حكومات الشعب فقط بعد انهاء هذه المجزرة وتكريم المرأة الفلسطينية تكريم يليق بحجم التضحية وإدخال جميع احتياجات الحياة إلى القطاع الان وهذا اضعف الايمان. تحياتي وحبي وتقديري واحترامي. لحكومة جنوب افريقيا ومهما تكن النتائج أنتم أصبحتم في قلوبنا. وشكرا