هربت من غزة.. 5 آلاف كلب تغزو إسرائيل وتثير قلقها

تل أبيب: أعربت وزارة الزراعة الإسرائيلية، الخميس، عن قلقها جرّاء فرار نحو 5 آلاف كلب من قطاع غزة إلى جنوبي إسرائيل خلال فترة الحرب، محذرة من أنها قد تتسبب بنشر أمراض.

وقالت الوزارة في منشور على منصة “تلغرام”، إنه “بسبب عدم وجود جدار بين غزة وإسرائيل، تواصل الكلاب الدخول إلى البلاد، ويقدّر عدد الكلاب التي دخلت إلى منطقة النقب الغربي بنحو 5000 كلب”.

وطالبت “الجمهور بالامتناع عن إدخال الكلاب والقطط من مناطق السلطة الفلسطينيّة وغزة والحدود الشمالية” مع لبنان.

وقالت إن “إدخال الكلاب والقطط إلى إسرائيل بدون مصادقة وبطريقة منافية للقانون، قد يؤدّي إلى نشر الأمراض، ومنها: داء الكَلَب، وداء المشوكة، وليشمانيا، واللولبية النحيفة، والجَرَب وغيرها”.

وطلبت وزارة الصحّة “من كل شخص خالط أو تعرّض لخدش أو عَضّ بواسطة قط أو كل حيوان مشتبه به، غسلَ مكان العضّ فورًا بالماء والصابون والتوجّه على وجه السرعة إلى دائرة الصحّة القريبة من مكان سكناه لفحص إمكانية حصوله على علاج وقائي”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/ واى نت/ اليوم الخميس أن تحذير وزارة الصحة يأتي بعد ظهور علامات على إصابة أحد الكلاب بـ(داء الكلب) كان قد تم جلبه من غزة إلى أسرة تعيش فى هرتزيليا، ثم إعدامه بأسلوب القتل الرحيم على إثر ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشارا لصور جنود يجلبون الكلاب من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)