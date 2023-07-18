هرتسوغ في واشنطن: لا شيء يفسد الود الأمريكي ـ الإسرائيلي

باشر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، فالتقى أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي، ومن المنتظر أن يلقي اليوم خطبة أمام جلسة مشتركة لمجلسَيْ الكونغرس. وبات واضحاً أن دعوة هرتسوغ اتخذت من حيث الشكل ذريعة الاحتفال بالذكرى الـ75 لإنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين، لكنها من حيث أبرز جوانبها الفعلية تظل محاولة استعاضة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حيث تخيم مناخات الاختلاف وبعض التوتر على علاقة الأخير مع إدارة بايدن.

ومع ذلك فإن تلك المناخات لا تفسد الود أو تضعف العلاقات «الفولاذية» بين واشنطن وتل أبيب، بدليل أن بايدن استبق وصول طائرة هرتسوغ بإجراء اتصال هاتفي مع نتنياهو، شدد خلاله على أن «القيم الديمقراطية المشتركة» طالما كانت، ولا بد أن تبقى، العلامة الفارقة الأهم للعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية. كما تلقى نتنياهو من بايدن دعوة لزيارة واشنطن قبل نهاية العام الحالي، سوف تكون الأولى من نوعها لرئيس حكومة الاحتلال منذ عودته إلى المنصب.

لكن المكالمة الهاتفية لم تطمس أقوال بايدن السابقة في أنه لا يذكر حكومة إسرائيلية ضمت متطرفين بهذا المقدار منذ زمن غولدا مئير، وفي تبيان الخلاف مع مواقف نتنياهو بخصوص الاستيطان وحل الدولتين وضرورة أن يستند تغيير النظام القضائي على توافق إسرائيلي واسع. لا شيء في المقابل أفسد الوضعية الخاصة التي تتمتع بها دولة الاحتلال لجهة المساعدات الأمريكية الأضخم بقيمة 3,3 مليار دولار سنوياً، إلى جانب مئات الملايين الخاصة ببرامج التطوير الصاروخي المشتركة.

ورغم أن مهام الرئيس الإسرائيلي احتفالية وشكلية وبروتوكولية، وليست له أي سلطات في ميادين السياسة الخارجية والأمن القومي لدولة الاحتلال، فقد حرص البيت الأبيض على إشاعة بيانات تفيد بأن لقاء البيت الأبيض بين بايدن وهرتسوغ تناول قضايا حساسة مثل ملف إيران النووي وتعميق التطبيع والتكامل الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. هذا عدا عن حقيقة أن هرتسوغ لا يخفي معارضته لمشاريع حكومة نتنياهو في تغيير النظام القضائي والحد من صلاحيات المحكمة العليا، وسبق له التحذير من أن دولة الاحتلال تعيش «أزمة تاريخية» يمكن أن تهدد بتدميرها من الداخل، وأنها تمرّ بإحدى «أصعب اللحظات» التي هي «خطر وطني كبير» حسب تعبيره.

فما الذي سوف يهلل له أنصار الاحتلال في خطبة هرتسوغ أمام جلسة الكونغرس المشتركة، وأي «قيم» ديمقراطية مشتركة سوف يسوّقها الرئيس الإسرائيلي إذا كانت شوارع تل أبيب تعجّ بمئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين ضدّ نتنياهو وحكومته، وإذا كانت المعطيات الإسرائيلية ذاتها تشير إلى أن نسبة 53٪ من الشباب الإسرائيليين يعتزمون الهجرة؟ سوف يتكاثر التصفيق بالطبع، ومعه ستتضاعف المساعي لتجريم أي صوت ناقد لسياسات الاحتلال، خاصة إذا بلغ النقد مستوى توصيف الكيان بالعنصرية كما فعلت مؤخراً النائبة الديمقراطية براميلا جايابال.

وفي الغضون، تواصل حكومة الاحتلال خطط الاستيطان وارتكاب جرائم الحرب والإعدامات الميدانية والاقتحامات والممارسات الفاشية، ولا شيء على مستوى العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية يمكن أن يفسد الود القديم، الراسخ والمتعاظم.