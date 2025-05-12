هرتسوغ: لا شيء يُسعدني أكثر من مصافحة محمد بن سلمان

القدس: قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين، إنه “لا شيء يسعده أكثر من مصافحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة نحو التقارب بين المسلمين واليهود في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الألمانية برلين، ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى ألمانيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف هرتسوغ: “عندما نُقيم العمليات التاريخية، لا يمكننا الاكتفاء بلحظة محددة. علينا أن ننظر إلى الصورة الأوسع، فخلال هذا الأسبوع نشهد تطورات مهمة: زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنطقة، وإطلاق سراح إيدان ألكسندر، وهناك حوار مكثف يجري خلف الكواليس. آمل بصدق أن يُثمر هذا الحوار، لأنه يمثل مفتاح التغيير الجذري”.

وتابع: “مصافحة ولي العهد السعودي ستكون لحظة رمزية نحو تحقيق ذلك التغيير. أعتقد أن هذا هو التحدي التاريخي الأبرز اليوم: هل نحن نتجه نحو دمج إسرائيل في نسيج المنطقة؟”.

ورغم هذه التصريحات، تربط السعودية أي تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل بوقف حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، والانخراط في مسار سياسي جاد يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقد دأبت الرياض على إدانة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وطالبت المجتمع الدولي مرارًا بوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي المقابل، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، ويقود جهودًا متسارعة لضم الضفة الغربية، ما يُقوّض بشكل كامل فرص تطبيق حل الدولتين.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل عدوانا واسعا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 172 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط دعم أمريكي متواصل.