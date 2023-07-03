هرتسوغ يمنح «ميدالية الشرف» للمستشار الملكي المغربي أزولاي «لتقديمه مساهمة فريدة لدولة إسرائيل»

الرباط – «القدس العربي»: أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحد أسماء الأفراد الذين سيتم تكريمهم بوسام الشرف لهذا العام “لمساهمتهم الفريدة في دولة إسرائيل والشعب اليهودي والإنسانية” وفق موقع “لكم”. وحسب موقع “إي 24″ الإسرائيلي، فقد تم اختيار 13 شخصا لحمل هذا التقدير لموهبتهم وعملهم في مجموعة متنوعة، من بينهم مستشار الملك محمد السادس أندريه أزولاي لـ”مساهمته الفريدة للشعب اليهودي، من خلال كفاحه الدؤوب من أجل نفوذ اليهودية المغربية”. وحسب الموقع الإسرائيلي نفسه، فإن أوزلاي هو أيضا والد أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، ورئيسة “المؤسسة الأورو – متوسطية آنا ليند للحوار بين الثقافات” ومقرها الإسكندرية، مصر، وكذلك اللجنة التنفيذية لمؤسسة الثقافات الثلاث، وثلاث ديانات، مقرها إشبيلية، اسبانيا.

وهو أيضًا عضو مؤسس في منتدى دافوس C-100 لحوار الحضارات والأديان، ونائب الرئيس التنفيذي السابق لبنك “بي أن بي باري با”.

وسيتم تسليم الجوائز، التي تم منحها بناء على اقتراح لجنة مستقلة، إلى الفائزين في حفل يقام في منزل رئيس الجمهورية في أيلول/ سبتمبر المقبل.