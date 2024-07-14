هرتسي هليفي: حماس تحاول إخفاء نتائج الضربة على قائد جناحها المسلح الضيف

القدس: قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم الأحد إن حركة حماس تخفي نتائج غارة جوية على مجمع في غزة كان يختبئ فيه قائد جناحها العسكري محمد الضيف.

وأضاف هليفي في بيان أذاعه التلفزيون “لا يزال من السابق لأوانه إجمال نتائج الهجوم، تلك التي تحاول حماس إخفاءها”.

(وكالات)