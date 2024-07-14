سياسة | دولي

هرتسي هليفي: حماس تحاول إخفاء نتائج الضربة على قائد جناحها المسلح الضيف

14 - يوليو - 2024

رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي

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القدس: قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم الأحد إن حركة حماس تخفي نتائج غارة جوية على مجمع في غزة كان يختبئ فيه قائد جناحها العسكري محمد الضيف.

وأضاف هليفي في بيان أذاعه التلفزيون “لا يزال من السابق لأوانه إجمال نتائج الهجوم، تلك التي تحاول حماس إخفاءها”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 6:59 م

    هه هاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة هذي شهور وشهور وشهور عليكم العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام ✌️🇵🇸😔☝️🔥🐒🔥🐒

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  2. يقول مروان الباز:
    يوليو 14, 2024 الساعة 9:02 م

    طيب ! المقاومة وعلى رأسها القسام عندما تدك أوكاركم وتدفن جنودكم المجرمين تؤكد هذا بالفيديوهات والصور الموثقة ، فأنتم أقوى طغمة في المنطقة عسكريا وتكنولوجيا وخبثا فكيف لا تستطيعون تقديم أي دليل على مزاعمكم بهكذا ادعاءات ؟؟؟

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