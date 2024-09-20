رياضة | تقارير رياضية

هروب ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال

20 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

تونس: غادر ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال بإسبانيا، مفضلين فيما يبدو الهجرة غير النظامية.

وقال الكاتب العام للاتحاد التونسي لرفع الأثقال علي الزواري، إنه تم التفطن إلى مغادرة الرياضيين الثلاثة مقر البعثة أمس الخميس، ويرجح أنهم اتجهوا إلى سويسرا وفق مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الزواري أن الاتحاد فتح تحقيقات في الحادثة ومن المتوقع أن يصدر بيانا في وقت لاحق.

وتتكون بعثة تونس المشاركة في البطولة من خمسة رياضيين من بينهم فتاتان، فيما غادر الذكور الثلاثة.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يختار فيها رياضيون تونسيون الهجرة غير النظامية عبر البحر أو بمغادرة تظاهرات دولية بمجرد وصولهم إلى إحدى دول التكتل الأوروبي بتأشيرات إقامة محدودة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في تونس تدعو إلى مسيرة ثانية غدا الأحد بالعاصمة
21 - سبتمبر - 2024
 تونس: المناظرة التلفزيونية قد تغيب هذه المرة عن انتخابات 2024
20 - سبتمبر - 2024
الوزير السابق خالد شوكات: سجن زمّال واستبعاد مرشحين آخرين يضرب مصداقية الانتخابات التونسية
19 - سبتمبر - 2024
تونس.. مرشح رئاسي مُستبعد يقاضي هيئة الانتخابات أمام الأمم المتحدة
19 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية